Ateş Ölçebilen Kulaklık Honor Freebuds 3 Pro, 28 Şubat’ta Tanıtılacak

Honor, geçtiğimiz ay İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak olan Dünya Mobil İletişim konferansına (MWC) katılacağını resmen duyurmuştu. 28 Şubat’ta gerçekleşecek olan etkinlikte Honor, yeni kulaklık modeli FreeBuds 3 Pro ve amiral gemisinin yeni nesli olan Magic4 akıllı telefonunu tanıtacak.

Dünyanın Sıcaklık Ölçüm İşlevi ile Donatılmış İlk Kablosuz Kulaklığı!

Huawei yaptığı açıklamada 28 Şubat’taki etkinlikte resmen tanıtacağını onayladığı kablosuz kulaklığın ateş ölçer olma özelliğine sahip olduğunu ve dünyanın sıcaklık ölçüm işleviyle donatılmış ilk kablosuz kulaklığı olduğunu vurguladı. Ayrıca Honor, FreeBuds 3 Pro'nun yüksek kaliteli ses sağlamak ve kapsamlı gürültü azaltmayı desteklemek için geliştirildiğini de belirtti. Ancak, bir gelecek hafta tanıtılacak olan kulaklık ile ilgili henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Resmi tanıtım afişine göre, Honor FreeBuds 3 Pro, dairesel bir görünüme sahip kulak içi bir tasarımla geliyor. Bu giyilebilir tasarım, daha önce piyasaya sürülen Honor Earbuds 2 SE ile çok benzer görünüyor. Cihaz, Apple tarafından üretilen AirPods Pro modeliyle de oldukça benzerlik gösteriyor.

Honor Magic4

28 Şubat’taki etkinlikte tanıtılacak bir diğer cihaz ise şirketin yeni akıllı telefonu olan Magic4. Yeni model, gücünü Qualcomm’un ürettiği Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden alacak.

4 nm teknolojisi ile üretilen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcide bir adet 3.0GHz ARM Cortex-X2, üç adet 2.5GHz ARM Cortex-A710 ve dört adet 1.8GHz ARM Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemci ayrıca Adreno 730 grafik arabirimini bünyesinde barındırıyor.