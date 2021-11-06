Atık Yönetimi Mühendisliği Nedir? Geleceğin Mesleği Olabilir

Atık yönetimi mühendisliği nedir ve gelecekte nasıl bir rol oynayacak? Fütüristler Derneği Başkanı Mustafa Aykut tarafından dile getirilen atık yönetimi mühendisliğinin geleceğin aranan mesleklerinden biri olacağı düşünülüyor.

Son yıllarda dünyada yaşanan değişimin Covid-19 salgını süreciyle dikkate değer boyuta geldiğini söyleyen Aykut, bu değişimin hayatın her etkileyeceğini vurguladı. Yeni mesleklerin önem kazanacağına dikkat çeken Aykut, şöyle konuştu:

"Günümüzde hızlı nüfus artışı ve değişen yaşam standartları artan atık sorununu da beraberinde getiriyor. Atıklarla baş edebilmek için teknolojiler geliştikçe, bu teknolojileri kullanabilecek yeni meslekler ortaya çıkıyor.

Atık yönetimi mühendisliği de geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak. Bunu fark eden ülkelerden birisi Kanada. Şimdiden bu meslek için yeterli insan kaynağı oluşturabilmek üzere eğitim kurumlarıyla iş birliği yapıyor. Bu atık yönetimi mühendisleri, atıkların toplanması, ayıklanması, değerlendirilmesi, geri dönüştürülmesi ve bertarafını yapan kurumlarda çalışacaklar. Süreçleri organize edecek ve yönetecekler.

Hava, su ve toprağın kirlenmemesi, atıkların güvenli biçimde taşınması ve yok edilmesi esnasında mevzuata uygunluğunun sağlanması görevleri arasında olacak. İstatistikleri kullanarak raporlar hazırlayacak, yeni ve daha etkin çözümler önerebilecekler."