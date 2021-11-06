Atık Yönetimi Mühendisliği Nedir? Geleceğin Mesleği Olabilir
Atık yönetimi mühendisliği nedir? Uzmanlar geri dönüşüm sürecinde bu mühendislerin rol oynayacağını söylüyor.
Atık yönetimi mühendisliği nedir ve gelecekte nasıl bir rol oynayacak? Fütüristler Derneği Başkanı Mustafa Aykut tarafından dile getirilen atık yönetimi mühendisliğinin geleceğin aranan mesleklerinden biri olacağı düşünülüyor.
Son yıllarda dünyada yaşanan değişimin Covid-19 salgını süreciyle dikkate değer boyuta geldiğini söyleyen Aykut, bu değişimin hayatın her etkileyeceğini vurguladı. Yeni mesleklerin önem kazanacağına dikkat çeken Aykut, şöyle konuştu:
"Günümüzde hızlı nüfus artışı ve değişen yaşam standartları artan atık sorununu da beraberinde getiriyor. Atıklarla baş edebilmek için teknolojiler geliştikçe, bu teknolojileri kullanabilecek yeni meslekler ortaya çıkıyor.
Atık yönetimi mühendisliği de geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak. Bunu fark eden ülkelerden birisi Kanada. Şimdiden bu meslek için yeterli insan kaynağı oluşturabilmek üzere eğitim kurumlarıyla iş birliği yapıyor. Bu atık yönetimi mühendisleri, atıkların toplanması, ayıklanması, değerlendirilmesi, geri dönüştürülmesi ve bertarafını yapan kurumlarda çalışacaklar. Süreçleri organize edecek ve yönetecekler.
Hava, su ve toprağın kirlenmemesi, atıkların güvenli biçimde taşınması ve yok edilmesi esnasında mevzuata uygunluğunun sağlanması görevleri arasında olacak. İstatistikleri kullanarak raporlar hazırlayacak, yeni ve daha etkin çözümler önerebilecekler."
Atık yönetimi mühendisliği nedir?
Dünyanın her yerinde atık denilerek kenara itilen çöp yığınlarının önemli bir ekonomik değere sahip olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Aykut, ekonomik değeri en yüksek grubu metallerin oluşturduğunu ifade etti.
Çöp sahası madenciliği sayesinde metallerin ekonomiye kazandırıldığını aktaran Aykut, "Normal madencilikte toprağın altındaki ve üstündeki işe yarayan cevherler toplanırken, çöp sahası madenciliğinde ise geri dönüştürülebilen madenleri bulup ayrıştırmak ön planda." dedi.
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Geri dönüşümün bir başka faydasının enerji alanında olacağını dile getiren Aykut, "Çok karmaşık ve yüksek teknoloji gerektiren bu alanda çalışacak mühendisler art arda gelen birçok süreci iyi kontrol etmeliler." dedi ve şöyle devam etti:
"Plastik ve düşük değerli atık malzemelerin işlenmesiyle karbon zincirleri bozulur ve doğal gaza benzeyen gaza dönüştürülür. Yakıldığında enerji açığa çıkar. Enterkonnekte sisteme verilen enerji bir yanda atıkların yok olmasını sağlarken diğer yandan yenilenebilir enerji olma özelliği ile tasarruf sağlar. Üstüne üstlük geride kalan son atık özellikle yol yapımında sert zemin oluşturmak için çok değerli bir malzeme olarak kullanılır."
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