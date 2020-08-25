Geçtiğimiz hafta Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezona ait fotoğraflar paylaşılmıştı. Yeni sezona ait ilk fotoğrafların paylaşılmasının ardından heyecan seviyesi artmıştı. Bugün ise Atiye 2. sezon fragmanı yayımlandı. 2 dakika uzunluğundaki Atiye dizisinin fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde.

Atiye 2. Sezon Fragmanı Neler Sunuyor?

Netflix'in orijinal yapımı olan Atiye'nin ilk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayımlandı. Başrollerini Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Beren Saat'in paylaştığı Atiye dizisi kısa süre içerisinde ülke genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Birinci sezonu bitiren izleyiciler, aksyion ve fantastik türündeki Atiye dizisinin ikinci sezonunu beklemeye başladı.

2 dakika uzunluğundaki fragman, yeni sezon ile ilgili bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. İzleyicilerde büyük merak uyandıran dizinin ikinci sezon fragmanında Atiye'yi kimse tanımadığını, hatırlamadığını görüyoruz. Dizinin birinci sezonu izlemediyseniz ikinci sezonun fragmanını izlememelisiniz çünkü fragman spoiler içeriyor. Atiye'nin ikinci sezon fragmanı izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Bugün yayımlanan fragman şu anda 23 bin izlenme sayısına sahip oldu.

Atiye dizisinin konusu ile ilgili Netflix'te şu ifadeler yer alıyor: "İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır." Atiye dizisini henüz izlemediyseniz ikinci sezona sayılı günler kalmışken ilk sezonu bitirebilirsiniz.

Atiye 2. Sezon Ne Zaman Yayımlanacak?

Netflix, geçtiğimiz haftalarda Atiye dizisinin yayın tarihini açıklamıştı. Atiye dizisinin ikinci sezonu 10 Eylül tarihinde yayımlanacak. Atiye'nin üçüncü sezonu çekimlerinin başladığını da belirtelim. Ülke genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dizinin ikinci sezon fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. Atiye'nin yeni sezonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.