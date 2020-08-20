Atiye'nin 2. Sezonundan İlk Kareler Paylaşıldı

Netflix'in sevilen dizisi Atiye'nin 2. sezonundan ilk kareler geldi. Atiye'nin 2. sezonu 10 Eylül’de sadece Netflix'te izleyicileri ile buluşacak. İşte Atiye'nin 2. sezonundan ilk kareler.

Atiye'nin 2. Sezonundan İlk Kareler

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün üstlendiği Atiye dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyor. Netflix, Atiye'nin 2. sezonundan ilk kareleri yayınladı.

Hemen aşağıdan Netflix indir butonuna tıklayarak Netflix'i cihazınıza indirebilirsiniz. Atiye'nin Netflix sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Atiye 2. Sezon Hakkında

Tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'yu geri istemiştir. Göbeklitepe'deki boyut kapısından geçerek, kardeşinin hayatta olduğu bir olasılığa gider.

Ancak bu olasılıkta hiç bir şey, alıştığı ve bildiği gibi değildir. Tanıdığı kimse Atiye'yi tanımamaktadır. Çünkü kardeşinin hala sağ olduğu bu yerde, Atiye ve hatta geldiği kapı olan Göbeklitepe hiç var olmamıştır. Daha önce kendi yoluna yürüyen Atiye, bu kez başkaları ve toplum için hareket etmeyi öğreniyor.

Bu seferki, onun kahramanlığının aşka ve insanlığa adanma hikayesi.