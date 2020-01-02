Atiye 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Netflix'in geçtiğimiz günlerde yayına aldığı Atiye dizisi kullanıcılardan tam not almayı başardı. Atiye dizisinin 1. sezonunu bitiren kullanıcılar 2. sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Atiye dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? Gelin hep beraber Atiye dizisine yakından bakalım.

Atiye Dizisi Konusu Nedir?

Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Dizi, İstanbul'da mükemmel bir hayat süren genç ve güzel bir ressam olan Atiye'nin hayatını konu alıyor. Atiye'nin sevgi dolu bir ailesi, varlıklı ve yakışıklı bir sevgilisi vardır ve ilk bireysel sergisini açmak üzeredir.

Ancak kusursuz hayatı, dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe'de yapılan bir keşif sonrasında değişmek üzeredir. Erhan adında bir arkeolog, burada yaptığı kazıda bir sembol keşfeder. Bu sembol, Atiye ile Göbeklitepe arasında son derece gizemli bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir. Bunun üzerine Atiye hayatını tamamen değiştirip geçmişinde ve bu antik harabelerde saklı olan sırların peşine düşecektir.

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.

Atiye Dizisi 2. Sezon Başlangıç Tarihi

Atiye'nin 2. sezonunun ne zaman başlayacağı Netflix Türkiye tarafından henüz açıklanmadı. Netflix tarafından açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.