Atiye 2. Sezonu Yayımlandı! İşte Detaylar

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in orijinal Türk dizisi Atiye'nin yeni sezonu yayımlandı. Tarihin ilk yerleşim yeri olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi konu alan Atiye 2. sezonu çok sayıda izleyici tarafından heyecanla bekleniyordu. Dizilerin yeni sezonunu her zaman cuma günleri yayımlayan Netflix, bu kez perşembe günü yayımladı. Çok sayıda başarılı oyuncunun yer aldığı Türk dizisi Atiye'nin yeni sezonu ile ilgili detaylar haberimizde.

Netflix Atiye 2. Sezonu Yayımladı

Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi olan Atiye'nin ilk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştı. Başrollerini Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Beren Saat'in paylaştığı Atiye dizisi kısa süre içerisinde ülke genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Birinci sezonu bitiren izleyiciler, aksyion ve fantastik türündeki Atiye dizisinin ikinci sezonunu beklemeye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan ikinci sezon fragmanı ile birlikte izleyicilerin heyecanı artmıştı. Netflix, bugün itibarıyla popüler dizinin yeni sezonunu yayımladı. Popüler dizinin yeni sezonunu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Netflix, dizilerinin yeni sezonlarını her zaman cuma günleri yayımlıyordu ancak Atiye'nin yeni sezonunu perşembe günü yayımladı. Peki, popüler dijital yayın platformunun Atiye dizisinin yeni sezonunu neden bugün yayımladı? Netflix'in Beren Saat'in talebi üzerine Atiye dizisinin ikinci sezon bölümlerini perşembe günü yayımlamaya karar verdiği belirtiliyor. Beren Saat'in şu ana kadar yer aldığı birçok popüler dizi perşembe günleri yayımlanmış. Bu sebepten ötürü başarılı oyuncu dizinin perşembe günü yayımlanmasının uğurlu olabileceğini düşünüyor.

Atiye'nin üçüncü sezonu çekimleri ise kısa süre önce başladı. Dizinin üçüncü sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Ülke genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dizinin yeni sezonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.