Atiye 3. Sezon Yayın Tarihi ve Fragman Paylaşıldı!

Atiye 3. sezon yayın tarihi belli oldu. Netflix Türkiye, kısa süre içerisinde büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin yayın tarihini bir fragman eşliğinde duyurdu. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman çıkacak? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Atiye 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi olan Atiye'nin ilk sezonu 27 Aralık 2019 tarihinde yayımlanmıştı. Başrollerini Mehmet Günsür, Metin Akdülger ve Beren Saat'in paylaştığı Atiye dizisi kısa süre içerisinde ülke genelinde büyük bir popülerliğe sahip oldu.

İlk iki sezonu bitiren izleyiciler, aksyion ve fantastik türündeki Atiye dizisinin üçüncü sezonunu beklemeye başlamıştı. İzleyicilerin kafasında "Atiye yeni sezon ne zaman çıkacak?" gibi bazı soru işaretleri oluşmuştu. Netflix Türkiye, popüler dizinin yayın tarihini bir fragman eşliğinde duyurdu.

Netflix Türkiye tarafından aktarılan bilgilere göre Atiye'nin yeni sezonu 17 Haziran tarihinde dijital yayın platformunun içerik kütüphanesine eklenecek. 1 dakika 39 saniye uzunluğundaki fragman, yeni sezon hakkında önemli bilgilere sahip olma imkanı sunuyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlanan video, çok kısa süre içerisinde büyük bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. 31 bini aşkın görüntüleme sayısına ulaşan video, 3 bin beğeni aldı.

Yayımlanan videonun açıklama kısmında "Kaldığımız yerden 8 yıl sonra. Atiye son sezonu ile 17 Haziran'da sadece Netflix'te" ifadelerine yer verildi. 300'den fazla yorum yapılan videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Atiye 3. Sezon Oyuncuları

Beren Saat

Mehmet Günsür

Melisa Şenolsun

Civan Canova

Tim Seyfi

Başak Köklükaya

Metin Akdülger

Meral Çetinkaya

Hazal Türesan

Fatih Al

Senan Kara

Cezmi Baskın

Atiye Konusu

Gizem, fantastik ve dram ögelerine sahip olan dizinin Netflix sayfasında şu ifadeler yer alıyor:

"İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır."

7,3 IMDb puanına sahip olan dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Diziye ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.