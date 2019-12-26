Atiye Dizisi'nin Oyuncuları Netflix Tanıtımı İçin Rastgele Numaraları Aradı

Giderek daha büyük bir rekabete dönüşen çevrimiçi film ve dizi sektörü ilginç yerlere gidiyor. Netflix bu konuda liderliği elinde tutsa bile durum geçici olabilir. Netflix yeni reklam tanıtımlarıyla, dikkat çekmeye devam ediyor. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

27 Aralık’ta yayınlanacak olan Atiye için resmi YouTube hesabından yeni bir tanıtım filmi hazırlayan Netflix dersine iyi çalışmış. Netflix gibi şirketlerin belkemiği olan filmler ve diziler, iyi bir şekilde tanıtılmazsa, zamanla izleyici kitlesi daralmaya başlayabilir. Bunun farkında olan şirket, her geçen gün daha yaratıcı fikirler bulmaya çalışıyor.

Netflix tanıtımları daha yaratıcı olmaya başladı

Black Mirror gibi son derece dikkat çekmeyi başaran yapımlar bile standart video tanıtımları hazırlamıştı. Ancak Netflix tarafından yayınlanacak olan Atiye dizisi için ilginç bir yöntem denendi.

Atiye dizisinin oyuncuları bilmedikleri numaraları çevirmeye başladı. Numaralarda karşılarına çıkan kişilerle konuşmaya çalıştılar. Gelen tepkilere bakılırsa Netflix tarafından gerçekleştirilen bu reklam, oldukça dikkat çekti. Stranger Things ve Bright yapımları için de benzer reklamlar gerçekleştiren Netflix, bir fark ortaya koymak istiyor.

Netflix sayfasındaki Atiye tanıtım yazısı, “İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.” ifadelerine yer veriyor. İlerleyen yıllarda, film ve dizi sektöründeki rekabet arttıkça çok daha farklı uygulamalara karşılaşma ihtimali var. Peki sizce bu tür faaliyetler dizilere olan ilgiyi arttırıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.