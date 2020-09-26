Atiye Dizisine Dava Açan Yazar Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde Buket Uzuner isimli roman yazarı, 2015 yılında yayımladığı Toprak romanının izinsiz kullanılmasından ötürü son zamanların popüler dizisi Atiye'ye intihal davası açmıştı. Romanındaki Defne Kaman ve Umay Nine karakterlerinin Netflix dizisinde izinsiz bir şekilde kullanılmasını ileri süren yazar, katıldığı bir programda dizi hakkında başlattığı yasal işlemler ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıran açıklamalarda bulundu.İşte Atiye dizisine dava açan yazar tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları!

Atiye Dizisine Dava Açan Yazar Yaşananları Anlattı

Atiye'ye intihal davası açan Buket Uzuner adlı roman yazarı, Seher Kılıç ve Ali Eyüboğlu'nun hazırlayıp sunduğu Magazin Noteri'nde süreç hakkında oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Popüler Netflix dizisinin kendi yazdığı romanından uyarlandığını iddia eden yazar, "2012 yılında ilki ‘Su’ romanıyla başladığım Defne Kaman’ın Maceraları, daha sonra ‘Toprak’, ‘Hava’ ve şu anda sonuncusunu yazdığım ‘Ateş’ dörtlemesiyle devam etti. Netflix’te yayınlanan Atiye dizisinin senaryosunun, bu kitaplarımdan intihal edilmesi nedeniyle bir hukuk mücadelesine başladım" ifadelerini kullandı.

Magazin Noteri'ne konuk olan roman yazarı, "Bu romanlardan Atiye dizisinde karakterlerin özellikle; Defne Kaman, onun şifacı eczacı anneannesi Umay Nine ve özellikle Toprak romanındaki Arkeolog Güneş Aytan’ın şifreler kitabı olarak kullandığım Kutadgu Bilig’in farklı biçimde kullanımıyla birçok unsurda intihal edildiğini gördüm" şeklinde konuştu ve şu şekilde devam etti:

"2019 yılında Atiye dizisinin prodüktörlerinden biri mektup yazarak Defne Kaman’ın Maceralarını Netflix dizisi yapmak istediğini duyurdu. Ben de yaptığım incelemede son derecede güvenilir bulduğum bu beyefendi ile görüştüm. Yani Defne Kaman’ın maceralarının bir Netflix dizisi olarak yapılmasına olumlu yaklaştım. Bu görüşmelerimiz 8 ay kadar devam etti."

"Bu sırada bu beyefendi, OG şirketinin, Atiye dizisini yapan şirketin prodüktörlerinden olan bu beyefendi bana Göbeklitepe’de bir dizi çektiklerinden bahsetti. Ben bununla hiç ilgilenmedim. Onu, kendi başka projesi olarak düşündüm. Daha sonra bu görüşmelerimiz devam ederken geçen sene Aralık ayında Kıbrıs’ta bir çevre ve kadın konulu bir panele davet edilmiştim konuşmacı olarak. O gün otele döndüğümde o gece yüzlerce sosyal medya mesajı ile karşılaştım ve çok şaşırdım. Meğer o gün Atiye dizisi yayına giriyor." "Neredeyse 15 yılı bulan emeklerim sonucu ortaya çıkan Defne Kaman’ın maceraları, Defne Kaman ve anneannesi Umay Nine'nin okurları, sosyal medyanın değişik alanlarında bana mesajlar yollamışlardı. Çok şaşırdım tahmin edeceğiniz gibi… Nasıl bu kadar benzerlik var, siz Defne Kaman’ı Atiye dizisine mi verdiniz, siz yayın kurulunda mısınız, senarist misiniz diye sorular vardı. Daha sonra diziyi izlediğimde ağzım açık kaldı. Defne Kaman başka bir adla Çorum’daki Hitit kazı alanından çıkmış Göbeklitepe’ye gitmişti. Tabii çok üzüldüm bu duruma. Prodüktörlerle yazışmalarım sonucunda o kadar önemli bir benzerlik olmadığını bana söylediği kayıtlar elimde mevcut."

Atiye dizisinin kaynak olarak gösterildiği romanı okuduğunu belirten Buket Uzuner, "Önce bu esere yani Atiye dizisine kaynak olduğu söylenen, esinlenilen bir roman var, Dünyanın Uyanışı diye, acaba ben mi yanılıyorum diye, yüzlerce ve binlerce Defne Kaman okuru mu yanılıyor diye, kitabı satın aldım ve okudum. Roman bambaşka bir karakterden bahsediyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: