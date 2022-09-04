Atiye Dizisinin Senaryosunun Çalındığı İddia Edildi

İlk çıktığı dönemde Türkiye'de büyük ses getiren Atiye dizisi, Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı başrollerle birlikte çok sevilmişti. Netflix'in ilk Türk dizileri arasında yer alan Atiye, Anadolu kültürünün mistik yönüne-ve Şahmeran hikayesine odaklanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir suç duyurusu kapsamında Ece Özbaş adlı yazar, Atiye dizisinin "Sihrin Kovulmuş Melekleri" adlı kitabından çalındığını iddia etti. Atiye dizisinin yapımcısıyla yazar mahkemelik oldu.

Ece Özbaş: "Hayallerimi Çaldılar"

Çalıntı iddiasıyla ilgili basına açıklamada bulunan Özbaş'ın avukatı Tolga Hasan Özalp, "Kitabı defalarca okuduk, dizinin her bölümünü defalarca izledik ve notlar çıkardık. Yaklaşık yirmi kesin benzeşme ile esinlenmenin ötesinde bir intihal yakaladık" dedi.

Öncelikle yapımcı kuruluşla irtibata geçen Ece Özbaş ve avukatı, hakları kapsamında bir uzlaşma talep etti. İddialarına göre onlara yukarıdan bakan yapımcı kuruluş uzlaşma teklifini reddetti. Yaşanan bu olaylardan sonra mahkemeye gitme yolunu seçen yazar Özbaş İstanbul 2. Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi'ne başvurdu. Ece Özbaş'ın iddiasına göre Atiye dizisi, 2017 yılında yayınlanan "Sihrin Kovulmuş Melekleri" adlı kitabıyla %70 oranında benzerlik taşıyor. Benzerliklerin yanında intihal de saptadıklarını belirten yazar ve avukatı, bazı kurgu sahnelerin ve diyalogların birebir aynı olduğunu düşünüyor. Atiye dizisinin çalıntı olup olmadığıyla alakalı dava hala sürüyor. Ece Özbaş ise konuyla alakalı "Böyle bir yorum olmasaydı, böyle bir dizi olamazdı. Hayallerimi çaldılar." yorumunda bulundu.