ATM'lerdeki Komisyon Ücretleri Değiştirildi

Bildiğiniz üzere ATM'lerden farklı banka kartı ile para çekme işlemlerinde alınan komisyon ücretleri çok yüksek seviyedeydi. BDDK da bu olaya el attı ve komisyon ücretlerini daha makul fiyatlara indirgedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bu sabah açıklanan karar ile birlikte, farklı banka kartlarından alınan komisyonların azaltıldığı bu anlamda kart sahibinin işlemlerini daha hızlı yapacağı belirtildi. BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz konu hakkında bir demeç verdi. Yılmaz, açıklamasında komisyon ücretlerinin nasıl yükseldiğine ve alınan bu kararın detaylarına değindi.

İnsanları ortak ATM kullanımına teşvik etmek amacıyla başlanan bu yolda, bankaların uçuk komisyonlara çıktığını ifade eden Yılmaz, “Ortak ATM’de alınan ücreti abartıp bunu gelir kapısı haline getiren bankalar var” diyerek müşterilerin hakkını savundu. Ayrıca Ahmet Yılmaz 100 lira para çekmek isteyen birinin 8 - 10 lirasını komisyona ödediğini vurguladı. Başkan “Herhangi bir ATM’den 100 lira çekmek istediğinizde bunun komisyonu veya bankanın aldığı ücretle birlikte vatandaş yaklaşık 8-10 liralık ücret ödemek zorunda kalıyordu” dedi.

Artık komisyon fiyatlarının daha makul olacağını ve ortak ATM'lerin kullanımının azalmamasını isteyen Yılmaz, "100 liralık para çekiminde alınabilecek ücreti 2 lira 30 kuruşa kadar sınırladık" açıklamasında bulundu. Yani bundan sonra, önceki alınan komisyonun en fazla üçte biri kadar kesinti yapılabilecek. Bakalım bu komisyon düzenlemesi ortak ATM kullanımını daha da yaygınlaştıracak mı?