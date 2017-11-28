ATM ve Havale İşlemlerine Kısıtlama Getiriliyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5'ten fazla işlem yapanlara sınırlama getiriliyor.

ATM ve havale işlemlerine düzenleme getiriliyor. Bu amaçla MASAK, illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu ve ATM'lere 'şüpheli işlem' sınırlaması getirmek için düğmeye bastı.

Suçun tespit edilmesi halinde yasadışı yollardan elde edilen gelirlere BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabilecek. Müşterilerin mağdur edilmeyeceğini belirten yetkililer, ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacağını da açıkladı.

Bununla birlikte ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler de izlemeye alınacak. Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendirilecek.

Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor. Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılacak ve kişinin işlemleri mercek altına alınacak.

Uygulamadaki asıl amacın, sanal kumar yoluyla elde edilen yasadışı gelirleri engellemek olduğu belirtildi.

ATM ve havale işlemlerine getirilen kısıtlama ile ilgili ne düşünüyorsunuz?