ATMACA Füzesi İlk Kez Bir Gemi Hedefini Tam İsabetle Vurdu! (Video)

ATMACA füzesi son test atışında büyük bir başarının altına imza attı. Gemisavar füzesi, ilk kez bir gemi hedefini tam isabet ile vurmayı başardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden füzenin gemiyi vurma anına ait görüntüleri yayımladı.

ATMACA Füzesi Son Testinde Gemiyi Vurmayı Başardı

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın son test aşaması gerçekleştirildi. Gemisavar füzesi, son test aşamasında ilk kez bir gemi hedefini tam isabet ile vurarak büyük bir başarı elde etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile geliştirilen gemisavar füzesinin gemiyi tam isabet ile vurma anına ait görüntüleri paylaştı.

58 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷



Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

ATMACA Füzesi Özellikleri

Otonom

Düşük radar izi

Yüksek hassasiyet

Tüm hava şartlarında görev yapabilir

Karşı tedbirlere dayanıklı

Veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptal yeteneği

Üç boyutlu görev planlama

Su üstü ve su altı platformlarından kara ve su üstü hedeflerine karşı angajman

Su üstü platformlardan su üstü hedeflere karşı angajman

Hedef seçimi

Uzun menzil

220 kilometre menzile sahip olan füze, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirildi. Hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen gemisavar füzesi, yüksek hassasiyete sahip.

Tüm hava şartlarında görev yapabilme yeteneğine sahip olan füzenin harp başlığı 250 kilogram ağırlığında. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ATMACA, düşük radar izi yeteneğine sahip. Füzede ayrıca yeniden saldırı, görev iptal yetneeği veri bağı ile hedef güncelleme gibi özellikler de yer alıyor.

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