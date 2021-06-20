ATMACA Füzesinin Vurduğu Geminin Son Hali! (Video)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ATMACA füzesinin vurduğu geminin ne hale geldiğini gösteren bir video yayımladı. 51 saniye uzunluğundaki video, füzenin ne kadar güçlü ve etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

ATMACA Füzesinin Vurduğu Gemi Bu Hale Geldi

ROKETSAN tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli gemisavar füzesi ATMACA'nın son test aşaması dün gerçekleştirilmişti. Milli gemisavar füzesi, son test aşamasında ilk kez bir gemi hedefini tam isabet ile vurarak büyük bir başarı elde etmişti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Mavi Vatanın Çelik Kılıcı ATMACA’nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz? Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin! Tebrikler Roketsan" ifadelerini kullanarak ATMACA'nın tam isabet ile vurduğu geminin son halini paylaştı.

Bakan Varank tarafından paylaşılan 51 saniye uzunluğundaki videoyu aşağdı yer alan tweet üzerinden izleyebilirsiniz.

Mavi Vatanın Çelik Kılıcı #ATMACA’nın vurduğu hedef gemiye ne olduğunu merak ediyor musunuz?



Milli gemisavar füzemiz çok güçlü ve etkin!



Tebrikler @roketsan 👏🇹🇷 pic.twitter.com/Hi8I5jvC1U — Mustafa Varank (@varank) June 20, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile geliştirilen gemisavar füzesinin gemiyi tam isabet ile vurma anına ait görüntüleri paylaşmıştı. Videoya aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷



Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.

ATMACA Füzesi Özellikleri Neler?

Otonom

Düşük radar izi

Yüksek hassasiyet

Tüm hava şartlarında görev yapabilir

Karşı tedbirlere dayanıklı

Veri bağı ile hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptal yeteneği

Üç boyutlu görev planlama

Su üstü ve su altı platformlarından kara ve su üstü hedeflerine karşı angajman

Su üstü platformlardan su üstü hedeflere karşı angajman

Hedef seçimi

Uzun menzil

Su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen füze, 220 kilometre menzile sahip. Yüksek hassasiyete sahip olan gemisavar füzesi, hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabiliyor.

Harp başlığı 250 kilogram ağırlığında olan füze, tüm hava şartlarında görev yapabilme yeteneğine sahip. Düşük radar izi yeteneği ile dikkat çeken ATMACA'da yeniden saldırı, görev iptal yetneeği veri bağı ile hedef güncelleme gibi kabiliyetler de mevcut.