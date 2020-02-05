Atomic Heart'tan Yeni Bir Oynanış Videosu Geldi

Bir süredir haber alınamayan Atomic Heart için yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Oyunun geliştirilme sürecine devam ediliyor olması sevindirici.

Atomic Heart, Rus oyun geliştirici Mundfish tarafından PC, PlayStation 4 ve Xbox One için hem geliştiriliyor hem de yayınlanacak. Hikaye olarak 1930'lu ve 1960'lı yıllar arasındaki Sovyetler Birliği topraklarında ama internet, hologramlar ve robotların çoktan icat edildiği alternatif bir gerçeklikte geçecek. Ana karakterimiz ise hükümet tarafından sessizliğe gömülen üretim tesisi araştırması için gönderilen P-3 kod adlı ruhsal dengesi bozuk bir KGB ajanı olacak.

Yakın zaman önce Rus oyun basınından Alexey Makarenko, geliştirici stüdyoyu ziyaret etmiş ve Atomic Heart oyununu dört saat kadar oynama fırsatı bulmuş. Bu dört saatlik süreçte, ikisi küçük, ikisi büyük ve sonuncusu da fazladan olmak üzere beş bölgeyi görmüş. Söylediğine göre BioShock, Dishonored, Metro ve Prey karışımı bir hissiyatı yaşatıyormuş. Makarenko oyunu nişancı ve dövüş mekanikleri olan etkileyici bir simülasyon oyunu olarak tanımlıyor.

Oynanış sırasında silahlarınıza ve becerilerinize seviye atlatmanın yanı sıra gerek robotlardan alacağınız metal parçaları gerekse de evlerden toplayacağınız aletler ile silah oluşturabileceğiniz bir üretim sistemi de bulunuyor. Ayrıca çözmeniz gereken bolca bulmaca ve QTE'lerle de karşılaşacaksınız.

Halen geliştirilme aşamasında olan oyun için henüz bir çıkış aralığı dahi verilemiyor ama RTX sahibiyseniz, daha önceden yayınlanmış olan Ray Tracing teknoloji demosunu buradan indirebilirsiniz.

Alexey Makarenko tarafından yayınlanan videoya aşağıdan göz atmayı unutmayın. Keyifli seyirler diliyorum.