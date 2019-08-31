Audi 20 Adet Yeni Elektrikli Otomobil Üretecek

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Audi şirketi oldukça önemli bir gelişme ile karşı karşıya. Şirket dünya genelinde yaygınlaşan elektrikli otomobil isteğine kulaklarını daha fazla kapamadı ve 2025 yılına kadar 20 adet yeni elektrikli otomobil üretme kararı aldı.

Elektrikli otomobil dünyasının lideri her ne kadar Tesla gibi görünse bile aslında Audi de bu alanda son derece önemli çalışmalar yürütüyor. Otonom araçlar ile ilgili önemli başarılar elde etmeye başlayan Audi, geleceğin önemli bir döneminde dizel kullanacak ve kademe kademe elektrikli araçlara geçecek.

Audi gücünü test etmeye devam ediyor

Akıllı araç konusunda önemli bir mesafe alan ve dünyanın lider kuruluşlarından bir tanesi haline gelen Audi son olarak benzin teknolojisini tamamen geri bırakmak istiyor.

Gerçekten de Audi şirketi özellikle şu son dönemlerde sanki tamamen gücünü göstermeye çalışıyor. Yeni elektrikli hatchback modelinin, ID 3’e göre daha üst klasmanda yer alması ise gerçekten de bütün senaryoların düşünüldüğünü gösteriyor.

Ayrıca Audi’nin performans modeli R8’in yerini tamamen elektrikli bir modele bırakacağı da söylentiler arasında Peki sizce de böyle bir yönelimin bulunması gerçekten de çözüm olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.