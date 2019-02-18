Audi, Avrupa’nın En Büyük Güneş Enerjisi Santralini Kuruyor

Alman otomotiv devi Audi, Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralini Macaristan’da kurmaya hazırlanıyor. Sistem, Alman enerji şirketi E.ON işbirliğiyle Audi’nin Macaristan’ın Gyor kentinde bulunan üretim merkezinin çatısına yerleştirilecek. Panellerin kurulumuna Ağustos ayından itibaren başlanacak.

Audi, Gyor’daki üretim merkezinde sıfır karbon emisyonu prensibiyle çalışmalarını sürdürüyor. Hali hazırda ısı enerjisinin yüzde 70’ini jeotermal kaynaklardan elde eden fabrikada, iki lojistik binanın çatısına yerleştirilecek olan güneş enerjisi sistemiyle birlikte çok önemli bir adım daha atılmış olacak.

Yaklaşık 22 futbol sahası boyutlarında (160 bin metrekare) ve toplam 32 bin güneş panelinden oluşan güneş enerjisi santrali, yılda 5 bin evin kullanımına eşdeğer elektrik enerjisi üretecek.

Tamamlandığında Avrupa’da bir çatıya kurulan en büyük güneş enerjisi santrali unvanını elinde bulunduracak olan santral, tam kapasite ile çalıştığında yılda 5 bin evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

Yapımına Ağustos ayından itibaren başlanacak olan Güneş enerjisi santralinin, 2020 yılında enerji üretmeye başlaması planlanıyor. Ayrıca Audi, 2030 yılına kadar tüm üretim merkezlerinin sıfır karbon emisyonuyla ve sadece alternatif enerji kullanımıyla faaliyet göstermesini hedefliyor.