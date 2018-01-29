Audi, Çalışanları Sayesinde 108 Milyon Euro Tasarruf Etti

Bir asırdan bu yana otomotiv dünyasının en önemli oyuncularından biri olan Audi, ürettiği arabalar kadar sahip olduğu şirket kültürüyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Alman devi, 50 yıldır sürdürdüğü "Audi Fikirleri Programı" kapsamında çalışanlarını dinleyerek bir yılda tam 108 milyon euro tasarruf etti.

Peki, Audi Fikirleri Programı ne anlama geliyor ? Audi, çalışanlarının yaratıcılıklarını güçlendirmek, fikirlerinden yararlanmak ve şirket bütünlüğünü sağlamak adına 50 yıl önce bu programı hayata geçirmiş. Tam yarım asırdır aralıksız bir şekilde devam eden program sayesinde, çalışanlar yaptıkları ürüne yabancılaşmıyor ve kendilerini şirket kültürünün bir parçası olarak hissediyor.

Audi Fikirleri Programı, işçiden mühendise, teknikerden müdüre kadar herkesin fikirlerini aynı platform altında paylaşmasına ve tartışmasına imkan veriyor. Alman otomotiv devi, çalışanlarla bir bütün olmanın şirketin başarısındaki en önemli mihenk taşları olduğunu söylüyor. Zaten ortaya çıkan veriler bunu doğrular cinsten.

Audi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında Audi Fikirleri Programı çerçevesinde, çalışanlarından gelen 15 bin iyileştirme fikriyle şirket, geçen seneye oranla yüzde 23.4 artış göstererek tam 108.6 milyon euro tasarruf etti. Çalışanlarından gelen her türlü fikre açık olan şirket, öncelikle hızlı ve etkili süreçlere öncelik veriyor. Konuyla ilgili uzmanlar, çalışanların önerilerini inceliyor ve uygulamaya koyulup koyulmayacağına karar veriyor. Sürecin gidişatından anbean haberdar olan çalışanlara bir iç fikir ajansı tarafından da danışmanlık hizmeti sağlanıyor. Süreç sonunda proje uygulamaya geçer ve tasarruf sağlanırsa, buna bağlı olarak fikir sahibine para ödülü veriliyor.

Uyguladığı politikalarla otomotiv endüstrisine yön veren şirketlerin başında gelen Audi, gelecek için önem taşıyan alanlarda daha hızlı ve odaklı yetenek gelişimini sağlamak amacıyla bir süredir çalışanlarına; akıllı robotlar, otonom sürüş, yapay zeka ve blockchain teknolojisi üzerine eğitimler veriyor.