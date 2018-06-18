Audi CEO’su Rupert Stadler, Emisyon Skandalı Sebebiyle Tutuklandı

Volkswagen Grubu altında faaliyet gösteren lüks araç üreticisi Audi’nin CEO’su Rupert Stadler, 2015’te patlak veren dizel skandalı sebebiyle yürütülen soruşturmada gözaltına alınarak tutuklandı.

Reuters ’ın haberine göre, Münih savcıları Audi CEO’su Rupert Stadler’in devam eden dizel skandalıyla ilgili devam eden soruşturmada delilleri karartabileceği şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

2007 yılından bu yana Audi’nin CEO koltuğunda oturan Stadler, 'Dizelgate' olarak anılan skandalda tutuklanan en yüksek profilli yetkili oldu. Alman otomobil üreticisinin eski motor bölümü yöneticisi de Eylül 2017’de gözaltına alınmıştı.

Ne Olmuştu?

Otomotiv endüstrisini derinden sarsan dizel skandalı, üç yıl önce regülatörlerin Volkswagen dizel araçlarının yasal sınırdan daha fazla nitrojen oksit yaydığını keşfetmesiyle başladı.

Emisyon skandalının ortaya çıkışından sonra Amerikan makamlarının yoğun baskısı nedeniyle suçlamaları kabul eden Alman otomotiv devi, yaklaşık 11 milyon dizel motorlu araçta emisyon değerlerini manipüle eden yazılımın kullanıldığını itiraf etmişti.

Münih savcılığından yapılan açıklamada, “Dizel faaliyetleri ve Audi motorlarıyla ilgili bir soruşturma kapsamında, Münih savcılığı 18 Haziran 2018’de Profesör Rupert Stadler’i tutuklama kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.

Alman savcılık makamı, Stadler'in soruşturmayı engellemesini önlemek için tutuklu yargılanacağını belirtirken, Audi ve VW tutuklamayı doğruladı. Aksi kanıtlanana kadar Stadler’in masum olduğunu dile getiren şirket, konunun bugün düzenlenecek denetleme kurulu toplantısında masaya yatırılacağını bildirdi.

127 Bin Aracını Geri Çağırmıştı

Geçtiğimiz Mayıs ayında, eski Volkswagen Grubu CEO'su Martin Winterkorn, ABD yetkilileri tarafından ilk kez suçlanırken, Aralık 2017'de Volkswagen yöneticisi Oliver Schmidt, yedi yıl hapse ve 400.000 dolar cezaya çarptırılmıştı.

Bu yılın başlarında Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı (KBA), en son standart Euro 6 olan V6 dizel motorlu Audi modellerinde emisyon hile cihazı bulunduğunu tespit etmişti. Bunun üzerine şirket, A4, A5, A6, A7, A8, Q5, SQ5 Plus ve Q7 modelleri olmak üzere toplam 127 bin aracı geri çağırdığını açıklamıştı.

Audi, 2015 yılında yaptığı açıklamada, 2 milyon 100 bin otomobilinde emisyon değerlerini düşük gösteren yazılımın kullanıldığını itiraf etmişti.