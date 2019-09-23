Audi Firması BMW'den CEO Transfer Edecek

Otomotiv sektörü son dönemlerin en canlı vakitlerini yaşıyor Alman gazetesi frankfurter zeitung tarafından yapılan haberlere göre BMW nin eski motor geliştirme ve satınalma uzmanı Markus Deusmann Audi CEO'su olacak.

Son günlerde ismini elektrikli araçlarla çıkaran Audi, 2018 yılında dizel emisyon skandalı ile de gündeme oturmuştu. Volkswagen tarafından dieselgate olarak adlandırılan skandalın hemen ardından Audi'nin motor geliştirme departmanında sorun olduğu ifade edilmişti.

Audi şirketi transfer konusunda ısrarcı

Stadler, alanına her ne kadar hakim olsa bile yine de isminin kirlendiğini söyleyebiliriz. 2018 yılında dizel emisyon skandalı ile gündeme gelen başarılı yönetici, soruşturma altına da alınmıştı.

Deusmann BMW ile olan sözleşmesini 30 Eylül 2019 tarihinde bitirecek. Her ne kadar iki taraftanda herhangi bir açıklama yapılmasa bile yine de CEO transferi için büyük mücadele verileceği ifade edilebilir. BMW yüksek bir ihtimalle uzun süredir yetiştirdiği bu CEO için yeni bir elde tutma yöntemi geliştirecektir.

Muhtemelen BMW CEO'su sözleşmesini yenilenecektir. Audi çok fazla ısrar etse bile, yine de BMW gibi köklü bir kuruluşta çalışmış bir CEO işi kolay kolay bırakmayacak. Peki sizce CEO tarafından Audi şirketine geçme kararı verilirse, bu doğru olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.