Audi'nin Formula 1'e Katılacağı Açıklandı

Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'na güç ünitesi tedarikçisi olarak katılacak.

Bu, yeni gelenlerin spora rekabetçi bir düzeyde katılmasını mümkün ve çekici kılmak için özel olarak tasarlanmış yeni güç ünitesi düzenlemelerinin bu ayın başlarında yayınlanmasından sonra geldi. 2026 güç üniteleri, mevcut V6 içten yanmalı motor mimarisini koruyacak ancak artırılmış elektrik gücü ve %100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacak.

Volkswagen'in bir parçası olan Audi, güç ünitesi üreticileri için 2023'te getirilen maliyet sınırı ve F1'in 2030 yılına kadar sıfır karbon hedefi belirlemesiyle F1'in daha sürdürülebilir ve düşük maliyetli olma planlarını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Audi 2026 Sezonuyla Birlikte F1'de

2014'ten başlayarak bir süre Volkswagen için çalışmış olan F1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Audi'yi ikonik bir otomotiv markası, öncü ve teknolojik yenilikçi olan Formula 1'e davet etmekten mutluluk duyuyorum. Bu, sporumuz için önemli bir an. Bu, büyümeye devam eden küresel bir platform olarak sahip olduğumuz muazzam gücü vurgulamakta."

Audi ayrıca bu yılın sonuna kadar 2026'da hangi takımla birlikte çalışacaklarına dair bir karar açıklayacaklarını söyledi. Audi Sport'un Neuburg'daki tesisi, güç ünitesinin geliştirildiği yer olacak ve on yıldan uzun bir süredir ilk kez F1 güç aktarma organlarının Almanya'da üretileceğine işaret ediyor.

Audi, Neuburg üssünde F1 motor testinin yanı sıra elektrik motoru ve pil testi için zaten test ünitelerinin olduğunu söylüyor. Şu anda yıl sonuna kadar personel, bina ve teknik altyapıyı yerine getirmek için çalışıyorlar. Daha sonra F1'e girmeden önce ince ayar ve testler yapmak için üç yılları olacak.