Audi ile Apple Music Ortaklığı Duyuruldu

Audi, kullanıcılara ek cihazlara ihtiyaç duymadan müzik dinleme olanağı sağlamak için otomobillerine Apple Music'i ekledi. Yeni Apple Music entegrasyonu, müşterilerin Bluetooth veya USB'ye ihtiyaç duymadan doğrudan Audi bilgi-eğlence sisteminden kişisel Apple Music hesaplarına erişmelerini sağlıyor.

Audi araç kullanıcıları, araçlarına aktif bir abonelik bağlayabilir ve ardından 90 milyon şarkı ve on binlerce çalma listesi içeren Apple Music'e reklamsız olarak erişebilir. Audi'nin Ürün Pazarlama Müdürü Christiane Zorn ortaklıkla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Apple Music'i sesli bilgi-eğlence sistemine entegre etmek, Audi ile Apple arasındaki işbirliğinin bir sonraki adımıdır. Audi sistematik olarak araçların dijitalleştirilmesi için uğraş veriyor ve iç tasarımın giderek üçüncü bir yaşam alanına dönüştüğüne inanıyor."

Apple Music Entegrasyonu Tüm Audi Araçlara Geliyor

Apple Music entegrasyonu, bu yıldan itibaren Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'daki neredeyse tüm Audi araçlarında kullanılabilecek. Entegrasyon, otomatik kablosuz güncellemeler aracılığıyla hâlihazırda yolda olan araçlara kolayca yayılacak.

Apple Music'i etkinleştirmek için Audi bilgi-eğlence sistemi uygulamasını açmanız yeterlidir. Ardından, Apple Music için kullandığınız Apple Kimliği ile giriş yapmak için ekrandaki talimatları izleyebilirsiniz. Ayrıca Audi araçları, Apple CarPlay desteği ile geliyor. Sürücüler, iPhone'larını kablosuz veya USB aracılığıyla bağlayabilir. Gelecekte benzer ortaklığın Tesla ile Apple arasında da gerçekleşebileceğinden bahsetmiştik.

Böylelikle sürücüler yalnızca dokunmatik ekrana dokunarak veya Siri ses kontrolünü kullanarak trafiğe göre optimize edilmiş yol tarifleri alabilecek, arama yapabilecek, mesaj gönderip alabilecek ve tüm bunların yanı sıra müzik dinleyebilecek.