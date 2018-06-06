Audi, Lüks Coupe-SUV modeli Q8’i Duyurdu

Almanya merkezli dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Audi, Q serisi SUV’lerinin en lüks ve en donanımlı modeli olan Q8’i tanıttı. Coupe-SUV segmentinin en iddialı modellerinden biri olarak gösterilen otomobil, tasarımıyla kendine hayran bırakıyor.

Coupe ve SUV’nin avantajlarını bir araya getiren Q8, hem yüksek bir performans hem de geniş bir kabin deneyimi sunuyor.

Q7 modeli ile hemen hemen aynı boyutlarda olan araç, 3 metre civarında aks mesafesine sahip. Aynı segmentteki rakiplerine kıyasla çok daha ferah bir iç hacim sunan Q8, BMW X6 ile Mercedes-Benz GLE-Coupe gibi piyasanın önemli oyuncularıyla olan rekabet seviyesini önemli ölçüde artıracak.

Q8, geçen sene gördüğümüz dört koltuklu konsept modelinin aksine beş kişiye rahatlıkla ev sahipliği yapabiliyor. 605 litre bagaj hacmine sahip olan otomobilin koltuklarını yatırdığınızda söz konusu hacmi 1.755 litreye kadar yükseltebiliyorsunuz.

Sekizgen tasarıma sahip olan Q8, büyük ve tek parçalı ön ızgarasıyla dikkat çekiyor. Oldukça spor bir profil çizen araç, C sütunu ve arkaya doğru alçalan tavanıyla bu iddiasını güçlendiriyor. Ön tarafta matrix LED farlar ızgara ile birleşirken, LED’li arka farlar ise uzun bir şerit halinde birbirine bağlanmış.

Q8’in kokpit tasarımı en az dış tasarımı kadar etkileyici. Konsolda gördüğümüz çift dokunmatik ekranlı tasarım, Q8 modelini anımsatıyor. 10.1 inçlik ana ekran bilgi eğlence ekranıyken, alttaki 8.6 inçlik ikinci ekran ise klima ve araç ayarları için kullanılıyor.

Gücünü, hibrit teknolojisine sahip 3.0 TDI V6 motorundan alan araç, 100 kilometrede 0.7 litre tasarruf yapabiliyor. Tabii bunun en önemli nedeni ise aracın lityum-iyon bataryadan oluşan 40-volt’luk bir elektrikli motora sahip olması.

Bunun yanı sıra, Bang & Olufsen Gelişmiş Ses Sistemi, Adaptif cruise kontrol, şerit takip sistemi, 360 ​​derece kameralar ve akıllı telefonla uzaktan park imkanı gibi bir dizi özellikte Q8’de olacak.

Audi, ilk olarak Almanya’da piyasaya çıkacak olan Q8'in, bu yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa'nın birçok ülkesinde satışa sunulacağını söyledi.