Audi’nin Elektrikli Scooter’ı 'e-Tron Scooter' ile Tanışın

Günümüzde elektrikli araclara olan talep giderek artarken scooter’lar da bu talepten nasibini alıyor. Alman otomotiv devi Audi de yeni elektrikli scooter modeliyle dikkat çekiyor.

Elektrikli scooter modellerine gösterilen ilginin her geçen gün artması, birçok firmanın elektrikli scooter üretmeye başlamasına neden oldu. Bu firmalardan birisi olan Audi de 'e-tron scooter' olarak adlandırılan elektrikli scooter modelini tanıttı.

Aslında bu bir scooter olarak adlandırılsa da bir kaykay ile scooter’ın karışımı gibi görünüyor. Çünkü e-tron scooter'da diğer elektrikli scooter modellerinden farklı olarak 4 tekerlekli bir yapı bulunuyor. 4 tekerli tasarım, standart scooter modellerinden daha dengeli bi sürüş imkanı sunuyor.

Yaklaşık olarak 12 kg ağırlığa sahip olan elektrikli scooter tek elle de kullanılabiliyor. Ayrıca e-tron scooter’ın katlanabilir tasarımı, taşınmasını da oldukça kolaylaştırıyor.

Audi’nin elektrikli scooter’ı hem ön hem de arka kısmında ledlere sahip ve fren yaptığında arka kısmındaki kırmızı ledi yakarak trafiktekileri uyarıyor. Ayrıca e-tron scooter, Bluetooth ile akıllı telefonlara bağlanabiliyor ve bu sayede hırsızlık gibi durumlarda kullanıcısını uyarabiliyor.

Audi’nin paylaştığı bilgilere göre, elektrikli scooter saatte 20 km hıza ulaşabiliyor ve 20 km’lik menzile sahip. Audi e-tron scooter’ın 2.000 euroluk (yaklaşık 12.340 TL) fiyatının, diğer elektrikli scooter modellerine göre pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Audi, e-tron scooter’ın 2020’de satışa sunulacağını açıkladı.