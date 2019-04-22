Audi’nin İlk Elektrikli Otomobili 'E-Tron' Gecikebilir

Yeni bir iddiaya göre, Audi’nin ilk elektrikli otomobili olarak 2019’un ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen E-Tron modelinin gelişi, batarya tedariğinde yaşanan sorunlardan dolayı gecikebilir.

Alman otomotiv devi, elektrikli araçları için çok önemli bir bileşen olan bataryaları, LG Chem isimli tedarikçi firmadan yeterince temin edemiyor gibi görünüyor.

LG Chem, söz konusu pazarda oldukça önemli bir şirket olarak dikkat çekiyor. Şirket, Mercedes-Benz, Audi gibi dev otomotiv markaları başta olmak üzere birçok firma için lityum-iyon bataryalar üretiyor. Şirketin, elektrikli otomobiller için tasarladığı lityum-iyon bataryaların fiyatlarını arttırarak pazardaki baskın konumunu avantaja çevirmeye çalıştığına inanılıyor.

The Brussels Times’ta yer alan detaylara göre, LG Chem’den batarya alımı için bekleme süreleri sadece 2 aydan 6-7 ay’a kadar uzamış durumda. Bu durum, Audi’nin de üretim adetlerini düşürmesiyle sonuçlanacak. Böylece, Audi’nin bu yıl binlerce E-Tron üretme planı da sekteye uğramış olacak.

Audi’nin bu yıl, başlangıçta planlanandan 10 bin adet daha az olacak şekilde ancak 45 bin adet E-Tron üretebileceği belirtiliyor. Ayrıca, Audi’nin E-Tron programındaki ikinci aracın piyasaya sürülüşünün de, tedarik sorunlarından dolayı önümüzdeki yıla ertelendiği söyleniyor.