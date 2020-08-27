Audi otonom sürüş testlerine başlıyor. Audi, doğu Çin şehri olan Hefei'de ilk kez sürücüsüz olarak araçlarını test edecek. İşte merak edilen detaylar.

Audi Otonom Sürüş Testleri Yapacak

Firmanın birinci sınıf elektrikli crossover modeli olan on Audi e-tron, şehrin Haiheng bölgesinde yaklaşık 400.000 kişiye ve akıllı araç dostu altyapıya sahip yaklaşık 80 km (50 mil) yola ev sahipliği yapan bir toplulukta testler yapacak.

Volkswagen Çin Genel Müdür Yardımcısı Weiming Soh, "Bu, otomotiv, elektrik ve dijital dünyaları tüketicilerin yararına bağlamayı amaçlayan Çin'deki ilk pilot projemiz" dedi. Testin b aşka şehirlerde de tekrarlanabileceği bilgisini paylaştı. Bu şehirlerin hangileri olacağı ve ne zaman olacağı açıklanmadı.

VW Group, koronavirüs kaynaklı çöküşten canlanmaya çalışan bir piyasayı ikiye katlıyor. Avrupa'daki elektrikli araç satışları, 2015'ten bu yana ilk kez ilk yarıda Çin'in elektrikli araç satışlarını geçti.

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