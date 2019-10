Audi, Uçan Araba Projesini Askıya Aldı

Alman otomotiv devi Audi, uçan araba projesi Pop.Up Next’in ilk konseptini 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmıştı. Ancak görünüşe göre marka bu proje için eskisi kadar heyecan duymuyor. Çünkü Auto News Europe’a göre, Audi uçan araba projesindeki çalışmalarını askıya aldı ve Airbus ile olan ortaklığını gözden geçirmeye başladı.

Audi başlangıçta bu proje ile ilgili büyük umutlar besliyordu fakat uçan bir otomobil yapmanın zorlukları markanın önüne engeller koymaya başladı. Audi’den yapılan açıklamada, “Yolcuların araç değiştirmesini gerektirmeyen bir hava taksisinin seri olarak üretilmesine daha çok uzun bir zaman olduğuna inanıyoruz.” denildi ve Pop.Up Next projesinde bu soruna son derece karmaşık bir çözüm getirilmeye çalışıldığı belirtildi.

İki Farklı Modül ile Kullanılabiliyor

Pop.Up Next bir arabaya ya da uçuş modülüne takılabilen ultra hafif iki koltuklu bir kabinden oluşuyor. Kaykay benzeri bir platform olan otomobil modülünde 15 kWh batarya kapasitesi, ve toplam 80 beygir güç üretebilen iki adet elektrik motoru bulunuyor. Konseptin, bu modül takılıyken tek bir şarj ile 130 km mesafe kat edebildiği belirtiliyor.

Konseptin en heyecan verici özelliğini ise uçuş modülü oluşturuyor. Bu modülde toplam 4 bölme bulunuyor ve her bölmede 8 adet helikopter pervanesi yer alıyor. Her bir pervane, gücünü 26 beygir güç üretebilen bir elektrik motorundan alıyor ve bu motor da 70 kWh kapasiteli bir batarya tarafından besleniyor. Modül bu sayede toplamda 214 beygir güç üretebiliyor ve 120 km/s’lik maksimum hıza erişebiliyor. Bu modülün olumsuz yönü ise her 50 km’de bir 15 dakikalık şarja ihtiyaç duyması.

Uçan Otomobil Sevdası Bitmiş Değil

Audi’nin Pop.Up Next adlı uçan otomobil projesi şimdilik sekteye uğramış gibi görünse de Volkswagen Grubu uçan arabalardan vazgeçmiş değil. Daha geçtiğimiz hafta Porsche ve Boeing arasında “birinci sınıf kişisel kentsel hava araçları” geliştirmeye yönelik bir anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında şirketler, dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli araçlar üzerinde çalışıyor.