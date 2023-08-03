Sadece Yazarak Müzik Üretmek Artık Mümkün: AudioCraft Kullanıma Sunuldu!

Meta, Microsoft ile iş birliği içerisinde, metinden yüksek kaliteli ses ve müzik üretebilen en yeni yapay zekâ aracı AudioCraft'ı tanıttı.

Araç, Instagram'daki videolara müzik ekleme sürecini basitleştirmeyi ve birden fazla şarkıya göz atma ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bazı sanatçılar bu teknoloji konusunda endişeli olsa da AudioCraft şu anda yapay zekâ tarafından üretilen ses ve müzik alanını ilerletmek için araştırmacılara ve uygulayıcılara açık kaynak kodu olarak sunuluyor.

AudioCraft üç modelden oluşuyor:

MusicGen

AudioGen

EnCodec'in geliştirilmiş bir versiyonu

Meta'nın AudioCraft Yapay Zekası Nasıl Çalışıyor?

MusicGen müzik oluşturmak için tasarlanırken, 400.000 müzik kaydından oluşan geniş bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş durumda.

AudioGen ise akustik sahnelerin yazılı açıklamalarına dayanarak gerçekçi çevresel sesler üretiyor.

EnCodec ise daha az sorunla daha yüksek kaliteli müzik üretimi sağlıyor.

Sorumlu inovasyonun önemini kabul eden Meta, AudioCraft'ın kodunu paylaşarak ve bu modeller için eğitim veri kümelerinde çeşitliliği teşvik ederek üretici modellerdeki önyargı ve kötüye kullanımı ele almayı amaçlıyor.

Şirket, insanların AudioCraft'ı kullanarak üretecekleri yaratıcı sonuçlara tanıklık etmekten heyecan duyuyor. Peki sizin bu teknolojinin geleceği hakkındaki düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.