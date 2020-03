Avalanche Studios, Avalanche Studios Group Olarak İsim Değiştirdi

Just Cause serisi, Mad Max, Generation Zero ve id Software ile geliştirdikleri RAGE 2 gibi oyunlar ile tanıdığımız Avalanche Studios, isim değişikliğine gitti. İsveç menşeli şirket, bundan böyle Avalanche Studios Group olarak anılacak.

2003 yılında kurulmuş olan Avalanche Studios, on yedi yıllık geçmişi olan bir şirket. Bu süre zarfında, bizleri birbirinden kaliteli yapımlar ile buluşturmuştu. Son olarak, Generation Zero için geliştirilmiş olan Alpin Rest genişletme paketini yayınlamışlardı.

Bir süredir sessizliğini koruyan şirket, bugün yaptığı yeni duyuru ile Avalanche Studios Group olarak isim değiştirdiğini ilan etti. Bu isim değişikliğinin neticesinde, kendi içinde üç bölüme ayrılacak. Bunlardan ilki yani Avalanche Studios, AAA oyunlara odaklanmaya devam edecekken Expansive Worlds theHunter: Call of the Wilds gibi oyunlar üzerinde çalışacak. Son olarak Generation Zero oyununu yayınlamış olan Systemic Worlds ise grubun kendi oyunlarını yayınlayabilen parçası olacak.

Bu arada, Systemic Worlds şu sıralarda yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Henüz duyurusunun yapılmadığı bu oyun için yirmi sekiz saniye uzunluğundaki ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Herhangi bir detay paylaşılmadığı için ne tür bir oyun olacağı konusunda bir çıkarım yapmak pek mümkün değil ama sanki yaratıklara karşı savaşacağımız bir konusu olacakmış gibi görünüyor.

İsim değişikliği konusunda yayınlanan basın bildirisinde konuşan Üst Yönetici Pim Holfve, "Üç yaratıcı bölüme genişlemiş olsak da, tek odağımız dünya genelindeki milyonlarca oyuncuya etkileyici açık dünya deneyimleri sunmak olacak." yorumunda bulundu.