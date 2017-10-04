Avast, Yeni Antivirüs Yazılımlarıyla Web Kameralarını da Koruyor

Dünya genelinde en çok tercih edilen güvenlik yazılımlarından Avast’ın 2018 sürümleri yayınlandı. 400 milyondan fazla kullanıcının tercih ettiği antivirüs programları Avast Free Antivirus, Avast Internet Security, Avast Pro Antivirus ve Avast Premier’in yanında bu sene yeni bir isim daha var: Avast Ultimate. Hepsi bir arada güvenlik, gizlilik ve performans paketi olarak öne çıkan Avast Ultimate ve Premier, Webcam Shield ve Ransomware Shield ile günümüzün en çok konuşulan güvenlik problemlerine çözüm getiriyor.

Avast Ultimate: 4 Premium Yazılım, 1 Lisans

Windows işletim sistemli bilgisayarlarında üstün korumayı uygun fiyata almak isteyen kullanıcıların ilk tercihi Avast’ın tüm güvenlik programları 2018 sürüme güncellendi.

Güvenlik seviyesinin bir üst seviyeye çıkarıldığı yeni antivirüs ve internet güvenliği programlarının yanında bu sene yeni bir ürün karşımıza çıkıyor: Avast Ultimate. Yeni nesil antivirüs yazılımı Avast Premier, disk temizleme aracı Avast Cleanup Premium, internet bağlantısını şifreleyerek herkese açık WiFi noktaları dahil tüm ağlarda çevrimiçi gizliliğinizi koruyan Avast SecureLine VPN, şifre hatırlama sorununa etkili çözüm olan ve günümüzde yaygın olarak biyometrik kimlik doğrulama sistemi parmak iziyle de çalışan Avast Passwords Pro olmak üzere 4 premium yazılımı bünyesinden barındıran Avast Ultimate, görüldüğü üzere bir Windows PC kullanıcısının ihtiyaç duyacağı tüm programları içeriyor.

Webcam Shield ile Güvendesiniz!

Avast’ın tepe noktaya konumlandırdığı hepsi bir arada güvenlik çözümü Avast Ultimate ile birlikte gelen Web Kamera Koruması (Webcam Shield) özelliğinden de bahsetmek gerek. Sadece Windows kullanıcılarının değil, macOS sistemini tercih eden kullanıcıların da sorduğu sorulardan biridir “Acaba web kameram üzerinden izleniyor muyum?” Web kameraların güvenlik açığı oluşturduğu gerekçesiyle Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg de ilginç bir çözümle karşımıza çıkmıştı. Web kamerasının üzerine bant çekmek de bir çözüm ancak Avast Ultimate sayesinde böyle aksiyonlara girmenize hiç gerek yok. Avast Ultimate ve Avast Premier kullanıcısı iseniz Web Kamera Koruması özelliğine sahip oluyorsunuz. Avast’ın Webcam Shield adını verdiği özellik sayesinde web kameranıza erişme girişiminde bulunan istenmeyen uygulamalardan anında haberiniz oluyor. Web kameranız izniniz dışında kullanılamıyor. Web kamera erişimini tamamıyla kapatma seçeneği de mevcut.

Dosyalarınız Artık Şifrelenemeyecek!

Günümüzün önde gelen çevrimiçi tehditlerinden Fidye Yazılımı’na (Ransomware) karşı da koruma sunuyor yeni Avast ürünleri. Avast Ultimate, Avast Premier ve Avast Internet Security ürünlerinden birine sahipseniz önemli dosyalarınız ve fotoğraflarınız korumaya alınıyor. Haberiniz olmadan verileriniz üzerinde değişiklik yapmak isteyen veya doğrudan şifreleyen zararlılar sisteminizden uzak tutuluyor.

Güvenlik programlarının öne çıkan özelliklerinden tehdit algılama ve tarama konusunda da büyük iyileştirmelerin yapıldığı 2018 sürümü Avast güvenlik programlarının tümüne aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilir, doğrudan indirme bağlantıları üzerinden hızlı ve güvenli şekilde bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Büyük Ödüllü Kampanya!!!

Her sene olduğu gibi Avast’ın 2018 sürümlerinin çıkması şerefine yine bir kampanya düzenledik. 7. Nesil Intel Core i7-7500 işlemci, 8GB bellek, 1TB depolama alanına sahip sabit sürücü ve 2GB ekran kartıyla oyunları maksimum kalitede oynayabileceğiniz süper bir dizüstü bilgisayarın yanı sıra 100 şanslı kişiye Avast Premier lisansı vereceğimiz kampanyaya katılmak için tek yapmanız gereken; Aşağıdaki videoyu beğenmek, Facebook profilinizde herkese açık olarak paylaşmak ve yorumlar bölümünde 3 arkadaşınızı etiketlemek. Ayrıca aşağıda yer alan katılım formu üzerinde yer alan adımları tamamlayarak kampanyamıza katılım sağlayabilirsiniz. Kampanyamız 2 hafta sürecektir. Bu süre sonunda Facebook sayfamızdan yapacağımız canlı yayında büyük ödül dahil tüm ödüllerin kazananları açıklanacaktır.

100 Adet Avast Premier ve 1 Adet Efsane Laptop!