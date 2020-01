Avatar 2 için İlk Fotoğraflar Yayınlandı

CES 2020 kapsamında birçok önemli şirket yeni teknolojileri ya da konseptleri hakkında tanıtımlar yapmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi olan Mercedes, Avatar konseptiyle geliştirdiği arabasını tanıtırken, Avatar 2 için ilk fotoğraflar da böylece ortaya çıkmış oldu.

2009 yılında yayınlanan Avatar uzun süre gündemin ilk maddesi olmayı başarmıştı. Gerek görsel efektlerdeki üstün teknoloji gerekse filmin konusu, ana haber bültenlerine dahi taşınmıştı. Filmin yönetmeni James Cameron ise Avatar 2 çalışmalarına birinci filmin hemen ardından başladığını aktarmıştı. Yaklaşık 11 yıldır geliştirilme aşamasında olan Avatar 2 için ilk fotoğraf ise CES 2020 sahnesinde göründü.

Avatar evreninden esinlenerek oluşturulan Mercedes'in tanıtımının yapıldığı sırada, Avatar 2 için ilk fotoğraflar da sahnede gösterildi. Beklediğimiz kalitenin ötesinde olmasına karşın yeni filmnin geçeceği çevreye dair ipuçları vermesi açısından, yayınlanan fotoğraflar filmin hayranları tarafından ayrıntılı şekilde incelendi.

Avatar, 2009 yılında vizyona girdiğinde toplamda 2.79 milyar dolar gibi devasa bir gelir elde ederek, üst üste rekorlar kırmıştı. Avengers: Endgame'e kadar en çok gelir elde eden film olmayı başaran Avatar'ın devamı niteliğinde olan Avatar 2 için vizyon tarihi ise 2021 olarak belirlenmişti.

I never saw the first Avatar, but apparently these are scenes from the next one. Enjoy. #CES2020 pic.twitter.com/RcyjULiL7F