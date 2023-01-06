Avatar 3 Yolda: Filmin Çoğunluğu Çekildi!

2022'nin en beklenen filmlerinden biri şüphesiz ki Avatar: The Way of Water idi. Yaklaşık 13 yıllık geliştirilme sürecinin ardından geçtiğimiz ay seyirciyle buluşan film, kısa sürede 1,5 milyar dolar hasılat elde etmeyi başardı. Öte yandan serinin geleceği hakkında yeni detaylar da ortaya çıktı.

Gazeteci Chris Wallace'a röportaj veren yapımcı ve yönetmen James Cameron, filmin halihazırda kırdığı rekorların göz önüne alındığında üçüncü ve dördüncü filmin çekilmesinin neredeyse zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Avatar 3 Çekimleri Neredeyse Bitti

Röportajda Avatar 2'nin çıkışıyla birlikte filmin kâr elde etmesi için en az 2 milyar dolar kazanması gerektiği hakkındaki yorumların yanlış olduğunu ve gerçek rakamın bundan çok daha az olduğunu açıklayan James Cameron, serinin geleceği hakkında önemli bilgiler verdi.

James Cameron, "Eminim yakında Disney'deki en iyi kişilerle Avatar 3'ün ileriye dönük planları hakkında bir görüşme yapacağız ki film zaten cepte." dedi. Filmin neredeyse tamamının çekildiğini belirten James Cameron, uzun bir CGI post prodüksiyon sürecine girdiklerini ifade etti.

Avatar: The Seed Bearer ismiyle 20 Aralık 2024 tarihinde vizyona girmesi beklenen Avatar 3'te hikayenin üçüncü ve kötücül niyetli bir Na'Vi kabilesiyle birlikte çeşitleneceği açıklandı.