Avatar'ın 6. ve 7. Filmleri de Gelebilir

Avatar'ın yeni filmi Avatar: The Way of Water, 16 Aralık tarihinde sinemalardaki yerini alacak ancak bugünkü gelişme serinin gelecek filmleriyle ilgili. Serinin yönetmeni James Cameron, Avatar'ın 6. ve 7. filmlerine de sıcak baktığını ancak o dönemlerde emekli olmayı planladığı için serinin yönetmenliği başkasına devretmeyi planladığını açıkladı.

Holywood Reporter'a konuşan James Cameron, emekli olmadan önce 5-6 film daha çekmek istediğini belirtti ve bu filmler arasında üçünün Avatar'ın devam filmleri olmasını istediğini söyledi

James Cameron Yönetmenliği Başkasına Devredebilir

Serinin 6. ve 7. filmleriyle ilgili olarak ise serinin devam etmesini dilediğini ancak yaşından ötürü yönetmenliği başkasına devretmek zorunda olacağını belirtti.

Yerini bir gün birine devredecekse onu eğitmesi gerektiğini düşünen James Cameron, "Yönetmenliğe ne kadar hâkim olduklarının bir önemi yok, bu filmleri nasıl çekmeleri gerektiğini bilmiyorlar." dedi.

Şu ana dek 4 devam filminin geleceği kesinleşen Avatar serisinin geleceğiyle ilgili James Cameron, 16 Aralık'ta beyaz perdede yerini alacak olan devam filmi yeterli başarıyı gösteremezse serinin yalnızca üç filmle sonlandırılacağını da sözlerine ekledi.