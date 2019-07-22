Avatar'ı Geçen Avengers Endgame, Tüm Zamanların En Çok Hasılat Toplayan Filmi Oldu

Geçtiğimiz nisan ayında izleyicilerle buluşan Avengers: Endgame, James Cameron’ın başyapıtı Avatar’ı geride bırakarak, tüm zamanların en çok hasılat toplayan filmi oldu.

Üç boyutlu sinema tekniği ile çekilen Avatar, sinema endüstrisinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralamıştı. Usta sinemacı James Cameron’ın imzasını taşıyan film, dünya çapında 2,78 milyar dolar kazanarak, tüm zamanların en çok hasılat toplayan filmi ünvanını ele geçirmişti.

Aradan geçen 10 senede tahtını kimseye kaptırmayan Avatar, bugün itibarıyla bayrağı bir başka filme devrediyor. Avatar’ın vizyona girdiği yıl olan 2009 tarihinde kapılarını açan Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) doruk noktası olan Avengers: Endgame, küresel çapta 2,79 milyar dolar kazanarak, tüm zamanların en çok hasılat toplayan filmi olmayı başardı.

Esasen Avengers: Endgame’in bu tarihi kilometre taşının altında, ikinci kez vizyona girmesi yatıyor. Hatırlayacağınız üzere Endgame, orijinal filmde bulunmayan bazı ekstra çekim görüntüleri ile 28 Haziran’da yeniden izleyicilerle buluşmuştu. Tabii, stüdyonun buradaki asıl amacı, bilet satışlarının toplamını artırmak ve böylece Avatar’ı geçmekti.

Nihai hedefine tam 87 günde ulaşan Marvel Studios, MCU’nun dördüncü aşamasına çok önemli bir kilometre taşını daha geride bırakarak geçiyor.

Avatar’ın uzun yıllardır geliştirilen devam filmi 17 Aralık 2021’de vizyona girecek. Bir kez daha Cameron tarafından yazılıp yönetilecek olan Avatar 2'nin, Endgame’e kaptırdığı ünvanını yeniden alması içten bile değil.

Son olarak, tüm zamanların en çok hasılat toplayan 10 filmini de sizlerle paylaşarak, haberimize noktayı koyalım.

Tüm Zamanların En Çok Hasılat Toplayan 10 Filmi