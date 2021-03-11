Avatar Çin'de Yeniden Vizyona Giriyor!

Avatar Çin'de yeniden mi vizyona giriyor? Bazı kaynaklar, filmin 12 yıl sonra yeniden vizyona gireceğini söyledi ve iddialar doğrulandı. James Cameron'ın 2009'a dayanan bilim kurgu filminin şimdiye kadar en yüksek hasılat yapan film olarak geri getirme planı, Avengers: Endgame'in ikinci sıraya gerilemesine neden olabilir.

Avatar Çin'de Ne Zaman Vizyona Girecek?

Çinli sinema şirketlerinden iki kaynağa göre ilk kez 2009'da vizyona giren bilim kurgu filmi Avatar'ın cuma günü ülke genelinde vizyona girmesi onaylandı. Teknolojik olarak çığır açacak boyuttaki film, gişe rekorları kırarak adını sinema tarihine kazımayı başarmıştı. 12 yıl sonra yeniden vizyona girmesi planlanan filmin Imax 3D hem de normal 3D olarak ülke çapında seyircilerle buluşturulması planlanıyor.

Başta Y kuşağı için inanılmaz bir nostaljik film olan Avatar zamanında gişe patlamalarının ilk dalgası olmuştu. Filmin yeniden piyasaya sürülmesi, Cameron ve Avatar'ın dünya gişe tarihindeki en yüksek hasılat yapan film olmasına yol açabilir ve bu da Avengers: Endgame'in ikinci sıraya gerilemesine neden olabilir. Endgame şu anda 2.797 milyar dolar ile en çok hasılat yapan filmlerin başında geliyor. Avatar'ın hasılatı ise 2.790 milyar dolardı ve bu da onu konumundan gerilemesine sebebiyet verdi.

Filmin yeniden piyasaya sürülmesi özellikle günümüzün koşulları göz önünde bulundurulduğunda biraz acelecilik olarak yorumlanabilir ancak bu planın beklenmedik bir plan olmadığını söylemek gerekiyor. 20th Century Fox filmi, geçen yılın mart ayında tarihin en çok gişe rekoru kıran kısa listede yer almıştı. COVID-19 vakalarındaki artışsa planların aksamasına yol açmış ve filmlerin seyircilerle buluşmasını engellemişti.

Hollywood Reporter'ın haberine göre Avatar'ın ülkede tekrardan vizyona girmesi için bir veya iki hafta daha zamana ihtiyaç olduğu söylendi ancak Çin Film Bürosu, çarşamba günü filmin cuma günü seyircilerle buluşturulacağını doğruladı. Hollywood Reporter'ın Disney'den istediği yorum talebi karşılıksız kaldı.

James Cameron, çarşamba günü filmin yeniden vizyona gireceğini onayladığı ve Avatar hayranlarına teşekkür ettiği bir videoyu Çin'in kullandığı sosyal medya platformunda paylaştı. Yeniden vizyona girmesi planlanan filmin yeni tip koronavirüsten oldukça olumsuz etkilenen sinema sektöründeki hasarları da önemli ölçüde gidermesi bekleniyor.