Yeni Rekor mu Geliyor? Avatar: The Way of Water'ın İlk 10 Günlük Hasılatı Açıklandı!

Günümüzde hâlâ yaptığı hasılat rekoru kırılamayan Avatar filminin devam filmi niteliği taşıyan Avatar: The Way of Water'ın benzer bir başarıyı gösterip gösteremeyeceği merak ediliyordu. James Cameron bile bu rakamları beklemese de film inanılmaz bir başlangıca imza attı.

İlk 10 günlük süreçte tam 855 milyon dolar hasılat elde ettiği açıklanan Avatar: The Way of Water'ın 2022'nin bitmesine sayılı günler kala kendi rekorunu egale edeceği söylentileri dolaşıyor. 2022'nin son birkaç günüyle birlikte 1 milyar dolar barajını aşması beklenen filmin 2023'ün ilk ayında hasılatını daha da katlaması bekleniyor.

16 Aralık'ta vizyona giren filmin bir diğer önemli istatistiği de 2022'de 1 milyar dolar hasılatı geçen üç filmden biri olması. Yıl içerisinde daha önce Top Gun: Maverik ve Jurassic World: Dominion 1 milyar dolar hasılatı geçen filmler olmuşlardı.

Yıl Bitmeden 1 Milyar Dolar Barajı Aşılacak

Filmin kendi rekorunu egale edebileceğini düşündüren asıl önemli nokta ise şu anda insanların Noel tatilinde olması. Keza COVID-19 nedeniyle Çin gibi bazı ülkelerde de sinemalar hâlâ eski yoğunluğunu alabilmiş değil. Bu nedenle Ocak ayında filmin hasılatı katlamasına muhtemel gözüyle bakılıyor.

Yönetmenliğini ve ortak yazarlığını James Cameron'ın yaptığı Avatar: The Way of Water'ın başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet yer alıyor. 16 Aralık'ta beyaz perdedeki yerini alan olan filmin henüz adı belli olmayan üçüncü filmi ise 20 Aralık 2024'te gösterime girecek.

Peki siz Avatar: The Way of Water'ı izlediniz mi? Film hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.