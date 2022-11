Avatar: The Way of Water'dan Yeni Fragman Yayınlandı

James Cameron'un kariyerinde bugüne kadar tam iki devam filmi bulunuyor. Birincisi Piranha II, ilk filmiydi. Diğer ikisi ise Aliens vs. Terminator 2: Judgment Day, tartışmasız şimdiye kadar yapılmış en iyi devam filmlerinden biri. Bu yüzden Cameron'un bir sonraki filmi olan yeni devam filmine sadece birkaç hafta kala, belki de biraz heyecanlanmaya başlamamız gerekiyor.

Tabii ki bu devam filmi Avatar: The Way of Water, Cameron'ın 2009'da çektiği ve tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olmaya devam eden filminin devamı ve Cameron'ın devam filmleriyle ilgili geçmişi ilginizi çekmeye yetmiyorsa Disney o ilgiyi artırmaya geliyor.

Devam filmini daha detaylı tanıtan yepyeni bir fragman yayınlandı ve filmden neler beklememiz gerektiğine bir ön bakış atabiliyoruz.

Avatar: The Way of Water Fragmanı

Bu epik yeni fragmana ek olarak Dünya'nın pek çok yerinde şimdiden ön gösterim biletleri satılıyor ve orijinal film, başarılı bir şekilde yeniden gösterime girdikten sonra Disney Plus'a geri döndü.

Yönetmenliğini ve ortak yazarlığını Cameron'ın yaptığı Avatar: The Way of Water'ın başrollerinde Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang ve Kate Winslet yer alıyor. 16 Aralık'ta beyaz perdede yerini alacak olan filmin henüz adı belli olmayan üçüncü filmi 20 Aralık 2024'te gösterime girecek.