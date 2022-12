Avatar: The Way of Water Bir İlke İmza Atıyor!

İlk kez 2009 yılında vizyona giren Avatar, teknoloji açısından sinema sektöründe öncü bir rol üstlenmişti. Film yazarı ve yönetmeni James Cameron, bir kere daha yaptığı iş ile sinema dünyasını zirveye taşıdı.

İnsanlığın şiddete ve yağmaya duyduğu açlığı konu alan Avatar: The Way of Water (Avatar: Suyun Yolu), teknoloji tarafında önemli bir yeniliği daha izleyiciye sunuyor. Yüksek kare hızı (HFR) olarak adlandırılan teknoloji, Avatar'ın ikinci filminde camiaya bir ilk yaşatıyor.

Avatar'ın Devam Filminde Sahneler Daha Gerçekçi

Filmde bazı sahneler standart olarak bilinen 24 fps hızında oynatılmak yerine HFR ile 48 kare hızında oynatılıyor. Bu da sahnelerin daha akıcı ve gerçekçi olmasını sağlayarak izleyiciye ekstra kaliteli bir izleme deneyimi yaşatıyor. Hobbit üçlemesi, Gemini Man ve Long Halt Time Walk filmlerinde de kullanılan bu teknoloji, Avatar'ın devam filminde daha eşsiz bir şekilde işleniyor.

Cameron, HFR'yi film boyunca kullanmayı tercih etmek yerine ana aksiyon sekansları esnasında kullanmayı seçiyor. Diyalog ve aksiyonun olmadığı sahneler standart 24 fps hızında akıyor. Böylece izleyici sahneler arasındaki değişimi ve kaliteyi fark edebiliyor.

16 Aralık 2022'de vizyona girecek olan Avatar: The Way of Water filmini 4K, HFR ve 3D seçeneklerinde izlemek için Dolby Cinema veya IMAX sinemaların tercih edilmesi gerekiyor.

Avatar: The Way of Water Fragmanı