Avcılar'daki Baz İstasyonu Krizi Sonrası GSM Operatörlerinden Ortak Açıklama

İstanbul Avcılar'da GSM operatörlerine ait baz istasyonlarının Avcılar Belediyesince tahrip edildiğini iddia eden GSM operatörleri ortak bir yazılı açıklama yaptı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kesintiler için müşterilerinden özür dileyerek, Avcılar Belediyesi'nin T.C Anayasasının "haberleşme özgürlüğü" hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

Üç GSM operatörünün sosyal ağlardaki hesaplarından yayınladığı yazılı açıklamada, Avcılar Belediyesi sınırları içerisindeki baz istasyonunun senelerdir usulüne uygun bir şekilde hizmet verdiği ve çeşitli kuruluşlar tarafından sürekli denetlendiğini öne sürdü. Avcılar Belediyesi tarafından istasyona ait teçhizatın tahrip edildiğini ve kabloların kesildiğini iddia eden GSM operatörleri belediyeyi "rant hesapları" yapmakla suçladı. İstasyonun zarar görmesinden ötürü abonelerin ses, sms ve internet hizmeti alamadığına değilen Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell hukuki yollara başvurulacağını ifade etti.

Avcılar Belediyesi Başkanından GSM Operatörlerinin İddiasına Cevap: "İstasyonlar Ruhsatsız ve Sağlığa Aykırı"

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Dr. Handan Toprak BENLİ, hukuki sürecin devam ettiğinin altını çizdi. Belediye başkanı Benli, istasyonların imar mevzuatına aykırı bir şekilde yapıldığını, ruhsatsız olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini öne sürdü. GSM operatörlerinin elindeki imkanları kullanarak belediyeyi hedef göstermesine tepkki gösteren başkan Benli, "Hedef gösterenler hakkında hukuken gereği yapılacaktır" dedi.