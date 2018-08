Avengers Ekibi Sosyal Medyadan James Gunn’ı Takip Etmeyi Bıraktı

Avengers oyuncularından Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Don Cheadle ve Tom Holland, sosyal medya hesaplarından James Gunn’ı takip etmeyi bıraktı.

Guardians of the Galaxy serisinin ilk iki filmine imza atan ünlü yönetmen James Gunn, geçmişte pedofiliyi ve tacizi övücü tweetler attığı gerekçesiyle Disney tarafından Guardians of the Galaxy 3 projesinden aforoz edilmişti.

Marvel hayranlarını sarsan bu olayın ardından Gunn’ın yeniden Guardians 3 yönetmenliğine dönmesi için change.org’da imza kampanyası başlatılmıştı. Yaklaşık 10 gün önce başlatılan kampanyada şu ana kadar 360 bin imza toplanmış durumda.

James Gunn

Son olarak Guardians of the Galaxy kadrosu, geçtiğimiz gün bir mektup kaleme almış ve ünlü yönetmene olan desteklerini açıkça dile getirmişlerdi. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Pom Klementieff ve Michael Rooker imzalı olan mektupta oyuncular, Gunn’ın yeniden yönetmen koltuğuna oturması için Disney’e açık bir çağrı yapmıştı.

Fakat herkesin Guardians ekibi gibi düşünmediği bir gerçek. Marvel’ın amiral gemisi Avengers ekibi Gunn ile bağlarını kopardı. Chris Evans, Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Don Cheadle ve Tom Holland, James Gunn’a olan tepkilerini, sosyal medya hesaplarından ünlü yönetmeni takip etmeyi bırakarak gösterdi.

James Gunn'ın kovulmasına neden olan tweetleri

Geçtiğimiz yılın sonlarında ABD’li Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein’in sinema dünyasının birçok ünlü kadınını taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Weinstein'ı kamuoyu önünde suçlayan isimler arasında Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Salma Hayek, Annabella Sciorra, Rose McGowan ve Rosanna Arquette de var.

Skandalın ardından sosyal medyada yürütülen #MeToo (Ben de) kampanyası kapsamında Oscar ödüllü aktörler Kevin Spacey ve Dustin Hoffman ile Ben Affleck gibi isimlere de taciz suçlamaları yöneltilmişti. Hatta söz konusu iddiaları kabul eden Kevin Spacey, House of Cards dizisinden kovulmuştu.

James Gunn olayı ise bu skandalların bir parçası olarak görülebilir, fakat ünlü sinemacının fiilen işlediği bir suçun olmadığını belirtelim. Tabii bu durum pedofiliyi ve çocuk tacizini şaka yollu da öven Gunn’ın kabahatini hafifletmiyor.

Bakalım ilerleyen günler hangi gelişmelere gebe olacak? Ancak gerçek şu ki, köprünün altından daha çok su akacak gibi görünüyor.