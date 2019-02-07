Avengers: Endgame 3 Saat Uzunluğunda Olabilir!

Marvel’ın yeni alametifarikası Avengers: Endgame, tam 3 saat uzunluğunda olabilir!

Avengers serisinin yönetmenleri Joe ve Anthony Russo biraderler, Collider adlı internet sitesine verdikleri demeçte, Endgame’in şu anda tam 3 saat uzunluğunda olduğunu açıkladı.

Kurgunun henüz bitmediğini söyleyen Russo biraderler, "Filmle işimiz daha bitmedi ama şu anki halinden oldukça memnunuz. Toplam 4 test gösterimi yaptık, tek bir kişi bile filmin ortasında tuvalete kalkmadı” ifadelerini kullandı.

Buna rağmen söz konusu süresinin daha da kısalabileceğini söylemekte fayda var. Zira filmden daha kesilecek sahnelerin olduğu tahmin ediliyor.

Russo kardeşler

Endgame, 3 saatlik süre kısaltılmadığı takdirde, Marvel Sinematik Evreni’nin bugüne kadarki en uzun filmi olacak. Serinin bir önceki halkası Avengers: Infinity War, 2 saat 30 dakikaydı.

Captain Marvel ve Avengers: Endgame ile birlikle Marvel Sinematik Evreni’nin 3. aşaması tamamlanacak. Endgame’den beş dakika sonrasını anlatacağı söylenen Spider-Man: Far From Home filmiyle ise 4. evrenin kapılarını açacağız. Artık Captain America ve Iron Man gibi birinci nesil süper kahramanların yerini, Captain Marvel, Spider-Man Black Panther ve Ant-Man gibi üçüncü nesil kahramanlar alacak.

Efsane serinin son halkası Avengers: Endgame, 26 Nisan’da vizyona girecek.

Avengers: Endgame'den gelen son fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: