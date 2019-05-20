Avengers: Endgame Avatar Filmini Sollamayı Başardı

Dünya tarihinde bugüne kadar hasılat bakımından en yüksek rakamlı filmler; Titanic, Star Wars, Avengers: Endgame ve Avatar oldu. Tüm filmler, kendi çaplarında büyük bir rekor kırmayı da başardı.

Bunlar içerisinde en çok dikkat çeken hasılat rekoru rekabeti, Avengers: Endgame ile Avatar filmi arasında yaşanıyor. Bilindiği üzere şu anda Dünyanın en çok izlenen ve hasılat yapmış olan filmi Avatar’dı. Ancak yine benzer oranda ilgi çeken Avengers: Endgame filmi ise, Avatar’ı çok fazla zorlamayı başarıyor.

Avengers: Endgame çok hızlı ilerliyor

Bundan kısa bir süre önce Avatar filmi, Titanic'i geçmeyi başarmıştı. Bu defa ikinci kez başka bir film Titanic'i geçti. 2,56 milyar dolar hasılat yapan Avengers: Endgame bu sayede Dünya birincisi olan Avatar filmine de çok daha yakın bir pozisyon almış oldu.

Bu filmin neden bu kadar fazla beğenildiği ile ilgili yönetmenin sözlerine kulak vermek gerekiyor. Bu filmde daha önceki Marvel senaryolarının aksine, daha oturaklı ve duygusal bir senaryo seçilmiş. Avengers: Endgame yönetmenleri; Anthony ve Joe Russo, bu filme yüreklerini koyduklarını ve Dünya çapında bir film yarattıklarını ifade etti.

Filmin tek başarısı yalnızca Dünya çapında değil. Ancak aynı zamanda yerel lider olmayı başaran film, şu an için Star Wars ile yarışıyor. Sizce de bu film, hasılat bakımından Dünya birincisi olabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.