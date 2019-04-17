Avengers: Endgame'den Duygusal Fragman

Avengers: Endgame’in vizyona girmesine sayılı günler kala Marvel Studios’tan yeni bir fragman geldi. 20 filmlik Marvel Sinematik Evreni’nden esintiler sunan teaser, heyecan ve hüznü bir arada yaşatıyor.

Marvel Sinematik Evreni’nde dördüncü aşamaya geçmeye yalnızca bir film uzaklıktayız. 11 yıllık maceranın doruk noktası olan Avengers: Endgame, hiç şüphesiz bugüne kadar yapılmış en büyük süper kahraman filmi olacak.

Marvel Studios, 25 Nisan’da izleyicilerle buluşacak yeni alametifarikasından yepyeni bir fragman paylaştı. Fakat bu fragmanın diğerleri gibi filmden sahneler içermediğini söylemekte fayda var. En azından çoğunlukla. Zira teaser, genellikle Iron-Man’den Thor’a, Captain America’dan Spider-Man’e, Doctor Strange’ten Captain America'ya kadar birçok Marvel filminden kesitler sunuyor.

To the End, Türkçe anlamıyla “Sonuna Kadar” adındaki 2 dakika 29 saniyelik fragman, Iron Man, Captain America ve Thor’un Thanos ile karşılaştığı ana dair sekansla sona eriyor. Hatırlayacağız üzere, bu sahneyi daha önce yayınlanan fragmanlarda zaten görmüştük.

Anthony ve Joe Russo kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame, tam 3 saat 58 saniye uzunluğunda olacak.

Marvel Sinematik Evreni’nin bugüne kadarki en uzun filmi ünvanı alacak olan film, 25 Nisan’da vizyona girecek.



