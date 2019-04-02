Avengers: Endgame'den Sürpriz Fragman!

Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü karakterleri, -en azından geriye kalanlar- Thanos’a karşı verilecek büyük savaşta bir araya geliyor. Marvel Studios, heyecanımızı diri tutmak için Avengers: Endgame’den yepyeni bir fragman daha paylaştı.

Iron Man ile kapılarını açan Marvel Sinematik Evreni’nin doruk noktası olacak olan Avengers: Endgame, epik serüvenin ilk perdesine son noktayı koymaya hazırlanıyor.

Marvel Studios, Russo Biraderler’in yeni alametifarikasından sürpriz bir teaser paylaştı. Serinin bir önceki filmi Infinity War’da evrenin dört bir köşesine dağılan kahramanlarımız, kaybettikleri dostlarının intikamını almak için bir araya geliyor.

Yeni fragmanda Tony ile Pepper’ın romantik kavuşmasına tanıklık ediyoruz. Ayrıca Tony ile Steve arasındaki diyalog da oldukça dikkat çekici. Fakat en vurucu sekans, Tony, Captain America ve Doctor Strange’in (kırmızı pelerininden tahmin ettiğimiz kadarıyla) Thanos ile karşılaştığı sahne olsa gerek.

Bu arada Avengers: Endgame’ın kaç saat olacağı hakkındaki söylentiler de bugün itibarıyla son buldu. Filmin yönetmenlerinden Anthony Russo, Endgame’in 3 saat civarında olduğunu onayladı.

Avengers: Endgame, 26 Nisan’da vizyona girecek.

Avengers: Endgame Fragmanı



