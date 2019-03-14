Avengers: Endgame'den Yeni Fragman Geldi!

Marvel hayranlarının merakla beklediği Avengers: Endgame filminden yepyeni bir fragman geldi! İki buçuk dakika uzunluğundaki fragman, Endgame’in vadettiği büyük finalde ne göreceğimize dair önemli ipuçları barındırıyor.

2012 yılında başlayan Avengers serisinin son halkası olan Avengers: Endgame, yaklaşık 1,5 ay sonra izleyicilerle buluşacak.

Iron Man ile kapılarını açan Marvel Sinematik Evreni, Endgame ile 11 yıllık serüvenin ilk perdesini kapatacak. Fakat büyük final nasıl olacak? Geçtiğimiz yıl izlediğimiz Infinity War’daki dramatik olaylardan sonra hemen herkes bu sorunun cevabını merak ediyor.

Avengers: Endgame’in son fragmanı, öncekiler gibi Marvel’ın vadettiği büyük finalde ne olacağını gösteren ayrıntılara ışık tutuyor. Fragmanda, Avengers ekibinin Thanos’un neden olduğu hasarı düzeltmek için her şeyi yapabileceğini görüyoruz.

Thanos’a karşı verilecek intikam savaşında evrenin en güçlü süper kahramanları bir araya gelecek. Fragmanda dikkat çeken detaylardan birisi de, Avengers’ın yeni üniformaları oldu. Star Wars’ta impartorluk askerinin giydiği stormtrooper kıyafetine oldukça benzeyen bu üniforma, yeni nesil Avengers’ın en önemli simgelerinden biri olacak.

Fragmanın sonunda ise Captain Marvel (Brie Larson) ile Thor’un (Chris Hemsworth) karşılaştığını görüyoruz. Carol Danvers, nam-ı diğer Captain Marvel, atomik güçleriyle Thanos’u alt etmeye en yakın aday gibi duruyor.

Marvel’ın ilk kadın süper kahraman filmi olan Captain Marvel, geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluşmuştu.

Russo Biraderler’in yeni alametifarikası Avengers: Endgame, 26 Nisan’da vizyona girecek.