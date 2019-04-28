Avengers: Endgame Dünya Rekoru Kırdı

Bu hafta vizyona giren Avengers: Endgame, izlenme sayısı ile 'tüm zamanların en iyi gişe açılışı yapan filmi' unvanını elde etti. Avengers: Infinity War serisinin devamı olarak çekilen Avengers: Endgame gösterime girdiği ilk gün, dünyada 644 milyon gişeye ulaştı.

Bu hafta tüm dünyada vizyona giren filmden önce tüm dünyada en iyi açılış gişesi rekorunu, 641 milyon ile 'Avengers: Infinity War' elinde tutuyordu. Film Kuzey Amerika'da 156.7 milyon dolara, ABD'de ise 310 milyon dolara ulaşarak, bu iki bölgede de açılış gişe rekorlarını kırdı. Hollywood'daki sinema sektörünün uzmanlarına göre Avengers: Endgame, bu hafta sonu 300 milyon dolar hasılat yaparak 257 milyon dolarla rekoru elinde bulunduran Avengers Infinity War'u geçip, gişede tüm zamanların 'En İyi Açılış Yapan' filmi oldu.

Hasılat 1 Milyar Doları Aşacak!

Avengers: Endgame'in tüm dünyada ilk hafta sonu hasılatının ise 1 milyar dolara ulaşabileceği iddia ediliyor. Sektör uzmanları özellikle Çin'den gelecek gişe rakamlarıyla Endgame'in Amerika dışında 650-700 milyon dolar hasılat elde edebileceğini böylece de 1 milyar dolar barajını en hızlı aşan film olacağını söylüyorlar. 'Tek günde en çok hasılat yapan film' rekorunu kıran Avengers: Endgame'in 10 günde ise 1.5 milyar dolar hasılat yapması bekleniyor.

Sizler Avengers: Endgame'in bu başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Filmi izlediniz mi? Yorumlarda görüşelerinizi paylaşmayı unutmayın!