'Avengers: Endgame' Ekstra Çekim Görüntüleriyle Geri Dönüyor

Eğer Avengers: Endgame'i yeniden izlemeyi düşünüyorsanız bu haber tam size göre! Marvel Studios’un başkanı Kevin Feige'e göre, izlemeyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Avengers: Endgame sinema severlerle yeniden buluşacak.

Peki filmi zaten izlemiş olanlar neden tekrar izlemek istesin ki? Feige’e göre, sinemalara yeniden gelecek olan filmde, orijinal filmdeki sahnelerin kesilmesine neden olmayan ekstra çekim görüntüleri bulunacak. Feige açıklamasında, "Bunu yapıyoruz. Duyuruldu mu bilmiyorum. Ve ne kadar olduğunu da bilmiyorum…Evet, bunu gelecek hafta sonu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Hafta Sonu Geliyor

Filmde ne kadar ekstra çekim görüntüsünün kullanıldığı şimdilik bilinmiyor, bunu öğrenebilmek için önümüzdeki hafta sonunu beklememiz gerekiyor. Çünkü filmin sinemalara yeniden gelişi önümüzdeki hafta gerçekleşecek. Eğer hafta sonu için başka planınız yoksa Avengers: Endgame’i izlemeye gitmek iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca, Temmuz ayında piyasaya sürülecek olan Spider-Man: Far From Home'dan önceki filmlerin 'tazelenmesi' için de iyi bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Elbette, Marvel bunu sadece hayranları için yapmıyor. Marvel’in Avengers: Endgame’i yeniden sinemalara getirmesiyle birlikte, bilet satışlarının toplamını arttırmayı ve bu sayede Avatar’ı geçmeyi planladığı düşünülüyor.

Gişe Rekoru Hedefleniyor

James Cameron’un meşhur filmi Avatar hali hazırda 2.788 milyar dolarlık hasılat ile gişe rekorunu elinde bulunduruyor. Avengers: Endgame ise 2.743 milyar dolarlık hasılatıyla Avatar’ı yakından takip ediyor. Dolayısıyla Avengers: Endgame’in yeniden sinemalara gelişi, Avatar’ı geçmek için büyük bir fırsat gibi görünüyor.