Avengers: Endgame’i İzleyenler Kızamık Hastalığına Yakalanabilir!

ABD’li yetkililer, Avengers: Endgame filminin gece yarısı seanslarına giden kişileri, artan kızamık salgını nedeniyle uyarıyor.

Marvel Studios, 2008 yılında Iron Man ile başlayan Marvel Sinematik Evreni’nin 11 yıllık ilk dönemini, yüzyılın muhtelemen en çok beklenen filmi Avengers: Endgame ile kapadı.

24 Nisan’da izleyicilerle buluşan Endgame, daha ilk hafta sonunda dünya çapında 1.2 milyar dolar gişe hasılatı toplamış ve tüm zamanların en yüksek açılışına imza atmıştı.

Los Angeles Times tarafından yayınlanan bir rapora göre, yerel yetkililer Avengers: Endgame’in gece yarısı gösterimlerine katılanları uyarıyor.Raporda, 25 Nisan'da Kaliforniya'da Fullerton, AMC Theatre'da filmi izleyen kişilerin muhtemelen kızamık hastalığına yakalanmış olabileceği belirtiliyor. Zira filmi izleyen 20’li yaşlardaki bir kadın, Orange County'de bildirilen ilk vaka olmuştu.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne (CDC) göre, ABD şu anda 1994'ten bu yana en kötü kızamık salgının ortasında ve vaka sayısı ülke genelinde her geçen gün artmaya devam ediyor.

Orange County Sağlık Bakım Ajansı, tiyatroda bulunan herkesin enfeksiyon riski altında olabileceğini ve aşılanma tarihini kontrol etmesini söylüyor.

Orange County Sağlık Bakım Ajansı’ndan Nichole Quick, bir basın açıklamasında, "Kızamık, ateş, kızarıklık, öksürük ve kırmızı, sulu gözlere neden olan, bulaşıcı ve potansiyel olarak ciddi bir hastalıktır” dedi.

2019 yılı içinde şu ana kadar 704 kızamık vakası bildirildiğini belirten Los Angeles Times, bu sayının 1994’ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu söylüyor.