Avengers: Endgame’in Son 8 Dakikası MCU Tarihinin En İyisi Olacak

Marvel Sinematik Evreni’nde canlandırdığı Iron Man karakteriyle hemen herkesin gönlünde taht kuran Robert Downey Jr., Avengers: Endgame ile ilgili çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

Avengers: Endgame uzun bir bekleyişin ardından nihayet gelecek hafta bizlerle buluşacak ve Infinity War sonrası kafamızda oluşan tüm soru işaretlerine cevap verecek.

Avengers ekibinin “ne pahasına olursa olsun” Thanos’u alt edip kazanacağını ve toz bulutu haline dönen çoğu kahramanın yeniden dirileceğini biliyoruz; ancak bazı kült karakterlerin de ne yazık ki ölmeleri gerekecek. Başka bir deyişle, Avengers 4, bazı Marvel hayranlarının istediği gibi mutlu sonla bitmeyecek.

Kim yaşayacak ve kim ölecek? Bu, Endgame oyuncularının dahi kestiremeyecekleri bir şey. En azından bir tanesi hariç. Çünkü sadece bir ismin Avengers: Endgame’in tüm senaryosunu okumasına izin verildi: Robert Downey Jr., nam-ı diğer Iron Man!

Bilenler olacaktır; 22 filmlik Marvel Sinematik Evreni kapılarını ilk kez 2008 yılında vizyona giren Iron Man filmiyle açmıştı. Ve 11 yıllık destansı yolculuğun ilk perdesi Endgame ile kapanacak ve MCU’nun dördüncü aşamasına geçiş başlayacak.

Son iki Captain America ve Avengers filminin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo kardeşler, Rotten Tomatoes ’a verdikleri röportajda, Endgame senaryolarına erişimi kısıtlama konusundaki düşüncelerini açıkladı .

“Robert Downey Jr. muhtemelen tüm senaryoyu okuyan tek kişiydi. Benedict Cumberbatch ve Chris Evans gibi isimler ise sadece kendi bölümlerini içeren senaryoları aldılar” diyen Joe Russo, “Bir karakter, filmdeki diğer karakterlerin ne yaptığını bilmek zorunda değil. Bu yüzden herkes kendi sahnelerine ait senaryoları okuyor. Bu da sır tutmayı kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı

Downey Jr. ise başka bir röportajda, Avengers: Endgame’in son 8 dakikasının MCU tarihinin en iyi bölümü olduğunu söyledi. Bu da, ünlü aktörün Russo kardeşlerin dediği gibi tüm senaryoyu okumuş olabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda tüm süper kahramanların finalde yer alacağını söyleyen Downey Jr., Infinity War’da kaybolan tüm süper kahramanların Avengers: Endgame’de yeniden dirileceğine dair net bir ipucu veriyor.

Avengers: Endgame, 25 Nisan’da izleyicilerle buluşacak.