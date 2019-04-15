Avengers: Endgame, Marvel Comics Efsanesi Stan Lee’nin Son Filmi Olacak

Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Marvel Comics’in efsanevi yazarı Stan Lee, önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan Avengers: Endgame ile son kez karşımıza çıkacak.

Spider-Man, Black Panther, Captain America ve Hulk gibi daha birçok süper kahramanın yaratıcısı olan Stan Lee, Kasım 2018’de hayata gözlerini yumarken, arkasında çizgi roman tutkunlarına muazzam bir miras bıraktı.

Hayat verdiği birbirinden ikonik karakterlerle Marvel tutkunlarının gözünde gerçek bir süper kahraman dönüşen Lee, bugüne kadar 20’den Marvel filminde rol aldı. Bazen bir otobüs şoförü, bazen de bi kütüphaneci olarak karşımıza çıkan efsanevi isim, bunun yanı sıra çeşitli televizyon şovlarında, video oyunlarında ve çizgi romanlarda da boy gösterdi.

Son olarak Brie Larson’ın başrolde olduğu Marvel’ın ilk kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’da gördüğümüz Lee, Avengers: Endgame ile MCU’ya veda edecek.

Avengers: Endgame’in yönetmenlerinden Joe Russo, cumartesi günü Los Angeles’ta gazetecilere verdiği demeçte, Lee’nin rol aldığı son filmin Endgame olacağını söyledi.

Lee’nin bundan önceki filmlerde ekranda kaldığı süreler oldukça kısaydı; ancak Endgame’in 3 saatten daha uzun olduğunu hesaba katarsak, efsanevi ismi birden fazla sahnede görmemiz içten bile değil.

Bu ve daha fazlası için Avengers: Endgame’in vizyona gireceği tarih olan 26 Nisan’ı beklememiz gerekiyor. O zaman kadar filmle ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Avengers: Endgame Fragmanı